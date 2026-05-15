Glanzvolle Gäste in der NDR Talk Show: Ein Abend voller Lachen, Magie und Wissen

Die aktuelle Ausgabe der NDR Talk Show präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Gästen, darunter preisgekrönte Comedians, ein Mentalist, eine aufklärerische Frauenärztin sowie namhafte Schauspieler und Musikexperten.

Die NDR Talk Show in Hamburg, moderiert von Jessy Wellmer und Hubertus Meyer-Burckhardt, verspricht eine außergewöhnliche Episode mit einer hochkarätigen Gästeliste, die ein breites Spektrum an Unterhaltung und Wissen abdeckt.

Unter den geladenen Persönlichkeiten befinden sich Max Giermann und Martina Hill, zwei der profiliertesten Comedians Deutschlands. Beide sind bekannt für ihre herausragenden Parodien und ihre Fähigkeit, Menschen zum Lachen zu bringen. In der siebten Staffel von 'LOL - Last One Laughing' treten sie erneut gegeneinander an, wobei das Ziel darin besteht, die eigene Beherrschung zu bewahren, während andere versuchen, einen Lachanfall auszulösen.

Max Giermann ist besonders für seine präzisen Imitationen von Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld, Donald Trump, Stefan Raab oder Markus Lanz bekannt, die er unter anderem für 'extra 3' präsentiert. Martina Hill hingegen erlangte ihren großen Durchbruch durch die Parodie von Heidi Klum in 'Switch reloaded' und beeindruckt seither mit eigenen Formaten wie den 'Knallerfrauen'. Interessant ist hierbei ihr Hinweis, dass sie privat weitaus zurückhaltender und weniger hemmungslos sei, als es ihre mutigen Rollen auf der Bühne vermuten lassen.

Beiden Comedians ist es gelungen, sich als feste Größen in der deutschen Unterhaltungslandschaft zu etablieren, wobei Giermann bereits in der zweiten Staffel von 'LOL' den Sieg einfahren konnte. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von Timon Krause, einem der führenden Mentalisten Europas. Krause verbindet auf faszinierende Weise Psychologie, Philosophie und Mentalismus, um die Mechanismen der menschlichen Wahrnehmung und Manipulation offenzulegen.

Neben seiner starken medialen Präsenz, etwa in der TV-Show 'Let's Dance', widmet er sich der Entwicklung von sogenannten Mental-Hacks. Diese einfachen psychologischen Tricks sollen dazu beitragen, die mentale Gesundheit der Menschen im Alltag zu stärken und das Leben insgesamt zu erleichtern. Parallel dazu bringt Sheila de Liz eine wichtige gesellschaftliche und medizinische Komponente in die Runde.

Als erfahrene Gynäkologin aus Wiesbaden und Autorin mehrerer Bestseller setzt sie sich leidenschaftlich für die sexuelle Aufklärung und die Gesundheit von Frauen in allen Lebensphasen ein. In ihrem neuesten Werk 'Light my Fire' thematisiert sie die Lust und die Selbstbestimmung in der zweiten Lebenshälfte, ein Thema, das in der Gesellschaft oft noch tabuisiert wird.

Durch ihre Arbeit, auch auf Plattformen wie TikTok im Rahmen des Kanals 'Doktorsex', bricht sie veraltete Vorstellungen über den weiblichen Körper auf und agiert als moderne Aufklärerin. Die künstlerische Vielfalt wird durch Anneke Kim Sarnau ergänzt, die eine lange und erfolgreiche Karriere im Theater und Fernsehen vorweisen kann. Von ihren Wurzeln im kleinen Ort Klein Offenseth-Sparrieshoop über eine Schauspielausbildung in Stuttgart bis hin zum Wiener Burgtheater hat sie einen beeindruckenden Weg zurückgelegt.

Besonders hervorzuheben ist ihr Grimme-Preis im Jahr 2002 für die Produktion 'Ende der Saison'. Seit 2010 ist sie zudem ein bekanntes Gesicht im 'Polizeiruf 110'. Aktuell steht sie in der Komödie 'Rosen und Reis' im Fokus, die sich auf humorvolle Weise mit Beziehungsfragen und der provokanten Idee auseinandersetzt, ob Untreue eine Rettung für eine Partnerschaft sein könne.

Abgerundet wird die Runde durch Dr. Pop, bürgerlich Markus Henrik, einen Musik- und Medienwissenschaftler aus Essen, der die Welt der Musik aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet. Er analysiert Hits nicht nur technisch, sondern zeigt auf, wie Musik uns glücklicher, klüger und menschlicher macht. Mit seinem Buch 'Macht Musik!

' und seinen Beiträgen bei 'radioeins' vermittelt er kurioses Wissen, etwa über KI-Songs zum Thema Wale. Zu guter Letzt erinnert die Teilnahme von Monika Peitsch an die großen Klassiker des deutschen Fernsehens, etwa durch ihre frühen Rollen in 'Die Unverbesserlichen'





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