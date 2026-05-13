Glanzvolle Premiere des Deutschen Podcast Awards in Berlin

In der Hauptstadt wurde die Audio-Elite geehrt. Von investigativen Recherchen bis zu Comedy-Highlights wurden die besten deutschen Podcasts des Jahres ausgezeichnet.

Berlin verwandelte sich kürzlich in das Epizentrum der deutschen Audio-Landschaft, als die Premiere des Deutschen Podcast Awards stattfand. Es war ein Abend, der nicht nur durch den Glanz der Trophäen, sondern vor allem durch die enorme Leidenschaft der Beteiligten bestach.

Über 800 geladene Gäste, darunter prominente Gesichter wie die Sängerin Nina Chuba, die erfahrene News-Moderatorin Pinar Atalay sowie der geschätzte Schauspieler Bjarne Mädel, versammelten sich in der Hauptstadt, um die herausragenden Leistungen der Branche zu zelebrieren. Die Atmosphäre war elektrisierend, da zum ersten Mal eine solche Plattform geschaffen wurde, um die Vielfalt und Qualität des Mediums Podcast offiziell zu würdigen.

Tobias Schiwek vom Organisator We are era brachte es auf den Punkt, indem er betonte, dass Podcasts längst ihre Nische verlassen haben. Er beschrieb das Format als eine Art Gespräch unter Freunden, das jedoch eine enorme Reichweite besitzt und oft Millionen von Menschen erreicht, sodass die Themen am nächsten Morgen in den Büros des ganzen Landes diskutiert werden. In den Kategorien der Unterhaltung und Comedy gab es einige besonders glanzvolle Momente.

Die Kaulitz-Zwillinge, die ohnehin für ihre mediale Präsenz bekannt sind, konnten sich über den Sieg für ihren Podcast 'Hollywood Hills - Senf aus Hollywood' freuen. Doch der emotionalste Moment des Abends gehörte zweifellos Lottie, weithin bekannt als Visa Vie. Sie wurde vom Publikum zur Host des Jahres für ihr Projekt 'Plot House' gewählt. Besonders bewegend war die Tatsache, dass die 38-Jährige ihre Auszeichnung mit einer Maske entgegennahm, da sie an den Folgen von Long Covid leidet.

Dieser Moment verdeutlichte nicht nur die persönliche Stärke der Künstlerin, sondern auch die tiefe Verbindung, die Podcasts zwischen den Schöpfern und ihren Zuhörern aufbauen können. Auch andere bekannte Namen gingen nicht leer aus: Sophie Passmann triumphierte in der Kategorie Video-Podcast des Jahres, während Klaas Heufer-Umlauf mit seinem Format 'Baywatch Berlin' für das exzellente Sound Design geehrt wurde. Neben der leichten Muse kamen jedoch auch ernsthafte und gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus.

Ein herausragendes Beispiel war die investigative Serie 'Braune Kinderzimmer' vom Stern, die gleich zwei Preise in den Sparten True Crime und Beste Autorin abräumte. Die Arbeit hinter diesem Projekt war alles andere als ungefährlich: Autorin Angelique Geray hatte acht Monate lang undercover in rechtsradikalen Jugendkreisen recherchiert, um die Mechanismen der Radikalisierung aufzudecken. Diese mutige journalistische Leistung zeigte eindrucksvoll, dass Podcasts weit mehr sind als bloße Unterhaltung; sie sind ein mächtiges Instrument für den investigativen Journalismus.

Ebenfalls hochgelobt wurde 'Die Peter Thiel Story' vom Deutschlandfunk, die nicht nur eine weitere Trophäe, sondern auch die prestigeträchtige Auszeichnung als Podcast des Jahres erhielt. Die Vielfalt der Gewinner spiegelte das breite Spektrum des Mediums wider. Formate wie 'House of Houmsi' und 'Take Me Späti' konnten sich jeweils zwei Auszeichnungen sichern.

Letzteres, geleitet von der Content-Creatorin Sara Arslan, besticht durch die authentische Atmosphäre eines Berliner Kiez-Ladens, in dem prominente Gäste wie Cro oder Mark Forster in entspanntem Rahmen zu Wort kommen. Im Bereich Nachrichten und Politik setzte sich 'Apokalypse & Filterkaffee' mit Micky Beisenherz durch. Insgesamt wurden 24 verschiedene Sparten prämiert, was die enorme Differenzierung des Marktes unterstreicht. Von tiefgründigen Analysen über humorvolle Plaudereien bis hin zu aufwendig produzierten Audio-Dokumentationen ist alles vertreten.

Dieser erste Deutsche Podcast Award markiert einen Meilenstein für die deutsche Medienlandschaft und signalisiert, dass das gesprochene Wort in der digitalen Ära eine neue, kraftvolle Renaissance erlebt





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deutscher Podcast Award Audio-Szene Podcast-Gewinner Medienpreise Berlin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Etwa 40 Prozent der Deutschen wollen keine digitale BrieftascheDie digitale Brieftasche gehört zu den wichtigsten digitalpolitischen Vorhaben der Bundesregierung. Eine neue Umfrage zeigt, wer dafür offen ist.

Read more »

SPD würde einen Klingbeil in den Wind schießen, wenn 34% der Deutschen Fahrradhelme trugen.The news text is a humorous commentary on Germans' low helmet-wearing rates (34%) and the reasons for that, including the perception of helmets as uncool, the ease of wearing helmets on other types of transport, and the somewhat stressful effects of wearing helmets on appearance.

Read more »

Insa-Umfrage: Knapp die Hälfte der Deutschen will Aus für Schwarz-Rot49 Prozent sprechen sich für ein vorzeitiges Ende der Koalition aus. Im Osten ist der Unmut besonders groß.

Read more »

'Sportschau F' gewinnt Deutschen Podcast AwardDer Podcast 'Sportschau F – Inspirierende Frauen aus dem Sport' ist mit dem Deutschen Podcast Award ausgezeichnet worden. Das Format gewann am Mittwochabend (13.05.2026) in Berlin. Geehrt wurde im Besonderen die Folge mit Inline-Speedskaterin Laethisia Schimek.

Read more »