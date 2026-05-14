Glanzvoller Auftritt: Herzogin Meghan präsentiert ihre Lifestyle-Marke 'As Ever' in luxuriösem Gewand

Mit einem beeindruckenden Werbevideo und einem Outfit im Wert von über 110.000 Euro launcht Meghan ihre Marke 'As Ever' unabhängig von Netflix.

Herzogin Meghan, die mit ihren 44 Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgt, hat nun ein neues Kapitel in ihrer unternehmerischen Laufbahn aufgeschlagen. In einem elegant produzierten Instagram-Werbevideo präsentiert sie ihre neueste Lifestyle -Marke namens ' As Ever '.

Der Clip ist nicht nur eine bloße Produktpräsentation, sondern ein inszeniertes Erlebnis, das die Zuschauer in eine Welt voller Ästhetik und Gemütlichkeit entführen soll. Umgeben von einer Auswahl an hochwertigen Fruchtaufstrichen, edler Schokolade, aromatischen Kerzen, feinem Tee und goldenem Honig, zeigt sich die ehemalige Schauspielerin von ihrer unternehmerischen Seite.

Die Bildunterschrift des Videos macht deutlich, dass die Marke eine persönliche Geschichte erzählt: Was ursprünglich als Experiment mit Früchten aus Meghans eigenem Garten begann und sich später zu handgemachten Aufstrichen in ihrer eigenen Haushaltsküche entwickelte, bildet nun das Fundament für die kuratierten Kollektionen von 'As Ever'. Ziel der Marke ist es, den grauen Alltag der Kunden mit kleinen Überraschungen und einer Prise Freude zu bereichern, wobei die Verbindung zur Natur und zum Handgemachten im Vordergrund stehen soll.

Doch während die Produkte eine bodenständige, fast schon häusliche Atmosphäre suggerieren, ist der Look von Meghan im Video alles andere als bescheiden. Die Details ihrer Garderobe haben in der Medienwelt, insbesondere bei der Daily Mail, für großes Aufsehen gesorgt. Die Outfits, die sie in dem kurzen Clip trägt, belaufen sich auf einen Gesamtwert von rund 21.680 Euro. Besonders hervorzuheben ist ein maßgefertigtes Kleid des Designers Oscar de la Renta, das ihre Eleganz unterstreicht.

Ergänzt wird dieser Look durch Designerjeans der Montecito-Designerin Tracy James im Wert von etwa 350 Euro sowie eine exklusive Hose von The Row für stolze 1.440 Euro. Noch beeindruckender sind jedoch die Schmuckstücke, die den Gesamtwert des Looks massiv in die Höhe treiben. Meghan trägt ein luxuriöses Diamantarmband von Logan Holloway, das allein 54.340 Euro kostet.

Hinzu kommen Ohrringe von Birks für 6.050 Euro, ein ikonisches Cartier Love-Armband für 8.120 Euro und eine zeitlose Cartier Tank Francaise Uhr im Wert von 20.500 Euro. Insgesamt beläuft sich der Wert des Schmucks auf fast 92.160 Euro, was einen starken Kontrast zu der ansonsten naturverbundenen Markenbotschaft darstellt. Neben der visuellen Präsentation gibt es auch geschäftliche Entwicklungen hinter den Kulissen, die auf eine größere Expansion hindeuten.

Ein besonders rätselhafter Vorfall ereignete sich auf der offiziellen Website der Marke, wo kurzzeitig Größentabellen für T-Shirts auftauchten. Diese reichten von Kindergrößen bis hin zu 5XL, was viele Beobachter zu der Annahme führte, dass 'As Ever' bald in den Modebereich expandieren könnte. Diese Tabellen wurden jedoch schnell wieder entfernt, und an ihrer Stelle erschien die Meldung, dass die gesuchten Inhalte nicht gefunden werden konnten. Dieser Werbeclip erscheint zudem in einer strategisch wichtigen Phase für das Unternehmen.

Seit dem offiziellen Ende der Partnerschaft mit Netflix im März agiert die Marke eigenständig. Ein Sprecher von 'As Ever' betonte, dass das Unternehmen ein bedeutendes und schnelles Wachstum erlebt habe und nun bereit sei, auf eigenen Beinen zu stehen. Auch seitens Netflix wurde der Übergang als natürlich bezeichnet, da es von Anfang an geplant war, dass Meghan die Marke in ein neues Kapitel führen würde.

Für die Herzogin und ihren Ehemann, Prinz Harry, der mittlerweile 41 Jahre alt ist, bleibt 'As Ever' ein zentrales Projekt, um sich abseits der königlichen Protokolle eine eigene wirtschaftliche und kreative Identität aufzubauen, während sie weiterhin im globalen Rampenlicht stehen





promiflash / 🏆 112. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meghan Markle As Ever Luxusmode Lifestyle Prominente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pendelt um die Marke von 24.000 PunktenWerbung Pendelt um die Marke von 24.000 Punkten Lackmustest nicht bestanden! So lässt sich der gestrige Handelstag beim DAX® treffend zusammenfassen. Schließlich mussten die deutschen Standardwerte die zuletzt angeführten Unterstützungen aus dem Tief von Ende Januar bei 24.

Read more »

Pendelt um die Marke von 24.000 PunktenDAX - Pendelt um die Marke von 24.000 Punkten

Read more »

Union Berlin schreibt Bundesliga-Geschichte: Rekord-Zuschauer-Marke geknacktUnion Berlin hat in ihrer ersten Bundesliga-Saison einen neuen Rekord für Heim-Zuschauer erzielt. Am 25. Spieltag strömten 13.978 Fans ins Stadion An der Alten Försterei, um die 0:2-Pleite gegen Hoffenheim zu sehen. Mit diesem Rekord knacken die Eisernen die magische 100.000-Zuschauer-Marke in einer Saison.

Read more »

Telekom bleibt weltweit die wertvollste deutsche MarkeKI sorgt weltweit für einen neuen Boom der wertvollsten Marken, etwa mit Neueinsteigern wie Claude – und mittendrin steht mit der Telekom die erfolgreichste Brand aus Deutschland. Im aktuellen „Kantar BrandZ Global Top 100“-Ranking belegt der Bonner Konzern Platz 18 und bleibt damit die mit Abstand wertvollste deutsche Marke weltweit.

Read more »