Glasconserve-Rückruf: Verletzungsgefahr durch Glassplitter in eingelegtem Gemüse

Der Hersteller Leis GmbH ruft in einigen Bundesländern eine Glaskonserve zurück, da in eingelegtem Gemüse Glassplitter gefunden wurden. Das könnte gefährlich werden, da die Glassplitter beim Verzehr zu Verletzungen führen könnten. Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen der betroffenen Artikel gekauft haben, können diesen in der Verkaufsstelle zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet.

In einigen Bundesländern ruft ein Unternehmen aktuell eine Glaskonserve zurück. In eingelegtem Gemüse könnten sich Glassplitter befinden. Das könnte wirklich gefährlich werden: In einem Konservenprodukt wurden Glassplitter entdeckt, die beim Verzehr zu Verletzungen führen könnten.

Worum genau geht es? Der Hersteller Leis GmbH aus Schwülper warnt aktuell vor dem Verzehr einiger Glaskonserven. In einem der Gläser - gefüllt mit Sauerampfer - wurden Glassplitter entdeckt, die beim Verzehr zu Verletzungen führen könnten. Daher wurde eine Rückrufaktion gestartet.

Betroffen davon sind dem Hersteller zufolge die Gläser "Sauerampfer grob geschnitten, gesalzen" in der 250 Gramm Packung. Es handelt sich um die Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.10.2027, der Chargen- beziehungsweise Los-Kennzeichnung 14 10 2027 und der weiteren Kennzeichnung P3 2977. Der Hersteller empfiehlt daher, das Produkt nicht weiter zu verzehren. Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen der betroffenen Artikel gekauft haben, können diesen in der Verkaufsstelle zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet





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