Glasfaserausbau: Gutscheine als Anreiz für Haushalte?

Eine neue Studie der WIK zeigt: Der Ausbau der Glasfasern schreitet voran, aber die Akzeptanz bei den Haushalten ist gering. Branchenverbände fordern daher ein Gutschein-System, um die Nachfrage anzukurbeln. Doch ist die Effizienz solcher Programme fraglich.

Obwohl die Glasfaser ausbaustreben voranschreitet, schließen sich nur wenige Haushalte an die Infrastruktur an. Branchenverbände wie der Breko und der VATM fordern daher ein Gutschein-System , bei dem Glasfaser kunden im Prinzip Gutscheine erhalten, wenn sie einen Anschluss aktivieren. Forderungen nach einem Gutschein-System kursieren bereits seit einiger Zeit in der Branche.

Derzeit ist es ein Thema, weil das Bundesministerium für Digitales und Verkehr eine Studie veröffentlicht hat, die bestätigt, dass ein Förderbedarf besteht. Laut der Studie haben Glasfaseranschlüsse Stand Ende 2023 eine niedrigere Akzeptanzrate als DSL- oder Kabelanschlüsse. Die Akzeptanzrate beschreibt, wie viele Haushalte mit Glasfaserzugang den Anschluss tatsächlich nutzen. Laut der WIK-Studie lag diese Quote bei Glasfaseranschlüssen Ende 2023 bei 24 Prozent. Bei DSL-Anschlüssen sind es hingegen 60 Prozent und bei Kabelanschlüssen 33 Prozent. „Nur weil man einen Anschluss buchen kann, heißt es also nicht, dass Haushalte es auch tun“, erläutern die Forscher. Daher sucht die Branche nach Lösungen, um die Nachfrage anzukurbeln – und die Gutscheine als Gutschriften für aktivierte Anschlüsse sind eine Option. Ein Selbstläufer sind diese aber auch nicht. So lautet das Fazit der WIK-Studie: Rechtlich ist die Umsetzung machbar, nur ökonomisch bestehen Zweifel bei der Effizienz. Die besten Chancen attestieren die WIK-Forscher noch einem sogenannten Konnektivitätsgutschein. Den erhalten Kunden, die einen grundsätzlich verfügbaren Glasfaserzugang (Homes Connected oder Homes Passed) nicht nutzen oder Teil eines FTTB/H-Projekts sind, das sich in der Aufbau- und Vermarktungsphase befindet. In beiden Fällen würden Haushalte den Gutschein-Betrag erhalten, wenn der Glasfaseranschluss aktiviert wird. Ob so ein System die Förderkosten rechtfertigt, sei jedoch zweifelhaft. Vor dem Hintergrund der verhältnismäßig geringen Effizienz des Fördermitteleinsatzes und in Anbetracht der derzeit schwierigen Haushaltssituation auf Bundesebene erscheint der Nutzen einer kurzfristigen Einführung eines Gutscheinprogramms auf dem deutschen Markt fraglich





ComputerBase / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Glasfaser Ausbau Akzeptanz Gutschein-System Förderbedarf Effizienz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Netzwerkumbau mit GlasfaserausbauDer Autor plant einen Netzwerkumbau im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Glasfaserausbau. Er möchte die Infrastruktur modernisieren und potenziell auf AVM/Fritz-Produkte verzichten, da er mit der Zuverlässigkeit der Fritzbox unzufrieden ist.

Weiterlesen »

Bürger im Kreis Höxter ohne Alternative beim GlasfaserausbauDie Kommunikation des Unternehmens Sewikom im Kreis Höxter ist ausbaufähig, meint unser Autor.

Weiterlesen »

Breko und VATM fordern Bundesnetzagentur zum Durchgreifen gegen Telekom-Rosinenpicken beim Glasfaserausbau aufDie Branchenverbände Breko und VATM kritisieren die Deutsche Telekom für ein angebliches Rosinenpicken beim Glasfaserausbau und fordern die Bundesnetzagentur auf, gegen den Missbrauch der Marktmacht der Telekom vorzugehen. Sie sehen in dem Verhalten der Telekom einen Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz und warnen vor einem Beschwerdeverfahren bei der EU-Kommission.

Weiterlesen »

Warnung vor Überregulierung beim GlasfaserausbauDie DKE und ZVEH warnen vor dem unnötigen Erstellen neuer Normen und technischen Spezifikationen beim Glasfaserausbau. Sie betonen die bereits vorhandene Grundlage an internationalen, europäischen und nationalen Normen und Standards und appellieren an die Eigenverantwortung des Marktes.

Weiterlesen »

CDU-Chef Merz will Anreiz für Nutzung der elektronischen PatientenakteCDU-Chef Friedrich Merz schlägt vor, Versicherten einen finanziellen Anreiz zu bieten, ihre elektronischen Patientenakten (ePA) vollumfänglich zu nutzen. Laut Merz sollten Versicherte, die auf Datenschutzbedenken verzichten, 10% an ihrer GKV-Beitrag sparen. Lauterbach und die Grünen kritisieren den Vorschlag scharf und warnen vor einem Missbrauch der Gesundheitsdaten.

Weiterlesen »

Anreiz ohne regionale Wirkung : Kreis Segeberg streicht Förderung für Weiterbildungsverbund AllgemeinmedizinDer Kreis Segeberg hatte den Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin gefördert und ist vom Ergebnis enttäuscht. Die Ärztegenossenschaft hätte sich einen längeren Atem gewünscht.

Weiterlesen »