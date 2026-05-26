Oliver Glasner plant, seinem ehemaligen Trainerteam Eintracht Frankfurt 2020 zurückzugeben und Crystal Palace - den ersten Klub in ihrer Geschichte - bei einem europäischem Endspiel zu unterstützen. Der 51-Jährige übernimmt die Ost-West‑Landschaft der Conference‑League finales und rundet seine 2020‑Erfolgsstrategie nach den Sorgen der Europa‑Liga aufstellen.

Im Vorfeld des Finales der UEFA Conference League plant Oliver Glasner , der seit vier Jahren hinter dem 2020‑Europa‑League‑Titel mit Eintracht Frankfurt steht, sein lieber ehemaliger Verein in einen letzten, glanzvollen Abschiedsabend einzuladen.

Der 51-Jährige wird seinen Kristall Palace-Zulieferereich erneut anziehen, um diesem englischen Klub zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein europäisches Pokalwinner zu verhelfen. Die Formel, die er in der Vergangenheit mit Eintracht Frankfurt nutzt, ist wieder in Gebrauch: Das Team bleibt lange an seinem Einsatzort - zunächst Leipzig - und verlässt den Ort erst nach dem Abschlusstraining in London.

"Wir trainieren am Tag vor dem Spiel immer Standardsituationen. Da wir im gegnerischen Stadion nicht blickdicht machen können, haben wir uns entschlossen, das Abschlusstraining zu Hause durchzuführen", erklärt Glasner bei BILD.

"Das haben wir damals bis zum Finale durchgezogen und so haben wir das jetzt auch in der Conference League gemacht - auch wenn mir dieses Mal die UEFA einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. " Sobald die Anreise zum Spielgebiet nun jedoch im Rahmen des UEFA-Regelwerks stattfand, blieb für den Trainer vor allem die Transparenz des Trainings ein wichtiges Stichwort: "Das komplette Training war öffentlich - der Finalgegner konnte alles sehen.

" Glasners Ansatz zeigt sich wieder in der strukturierten Thätigkeit seiner Mannschaft. Die ersten 15 Minuten des Spiels erobern die Mannschaft die Spielfeldhälfte, und die Umsetzung der Trainingsphase ist ein geplanter Akt der Zielstrebigkeit. Sein Konzept konzentriert sich ausschließlich auf die Vorschläge der Standardsituationen - und was gut ausgeführt wird, schafft dem Team einen entscheidenden Vorteil. Während die Spanier bereits Montagabend in Leipzig eincheckten, blieb Glasner mit seiner Mannschaft so lange wie möglich auf der Insel und diente weiter.

Der Trainer hat mit Humor von den Mannschaftsmitgliedern berichtet: "Ich bin im hotel. Ich wisse nicht was sie tun. Sie sind alle erwachsen. Ich hoffe, niemand geht von ihnen in eine Bar.

Und bin auch sicher, dass das niemand tut.

" Der Club steht in einer Geschichte, die bisher von nationalen Meisterschaften geprägt war. Für Glasner wird dieses Spiel damit einzelnen, ein wertvolles Ende der Saison.

"Ich weiß, wie hart diese Saison für jeden einzelnen war. Das wird unser 60. Spiel und es wäre ein tolles Ende für diese Saison", sagte der gebürtigende Österreicher. Glasner wird im Anschluss an das Spiel mit dem Nachfolger, Inigo Perez, den derzeitigen Trainer von Rayo Vallecano, im Stadion zusammenkommen - der umstrittene 38-jährige Trainergröße ist eine der führenden candidates für das neue Premier-League-Jahr. Dieser Moment enhält die ..





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