Oliver Glasner feierte seinen dritten Titel bei Crystal Palace mit einem spektakulären Bauch-Rutscher auf dem Rasen. Der Trainer wird seinen Vertrag nicht verlängern und gilt als Wunschkandidat für die Nachfolge von Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen.

Oliver Glasner feierte seinen dritten Titel bei Crystal Palace mit einem spektakulären Bauch-Rutscher auf dem Rasen. Der Trainer wird seinen Vertrag nicht verlängern und gilt als Wunschkandidat für die Nachfolge von Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen .

Glasner selbst würde lieber innerhalb der Premier League wechseln, aber er will noch gar nicht über morgen hinausdenken. Seine Spieler verdienen 100 Prozent Oliver Glasner, wie er sagt. Der legendäre 'Diver' ist bei wichtigen Siegen längst Kult und könnte jetzt für ein ganz besonderes Andenken sorgen. Die Hose von damals ist im Eintracht-Museum und vielleicht kommt die ja jetzt ins Palace-Museum.

Allerdings: Ein offizielles Klubmuseum hat der Premier-League-Verein noch gar nicht. Die wenigen Titel und Erinnerungsstücke werden bei Stadionführungen im Selhurst Park gezeigt. Möglich, dass auch Glasners Hose dort ihren Platz findet. Schon zuvor mussten die Engländer wegen ihres Erfolgstrainers anbauen.

Ein gutes Jahr nachdem Glasner im Februar 2024 die abstiegsbedrohten Süd-Londoner übernahm, führte er sie 2025 sensationell zum Sieg im FA-Cup. Nach dem englischen Supercup ist die Conference League bereits der dritte Titel - und auch der letzte. Denn seinen im Juni auslaufenden Vertrag wird Glasner nicht verlängern. Das hatte er bereits im Januar angekündigt.

Glasner selbst wird lieber innerhalb der Premier League wechseln, aber am Abend des Triumphs wich er Zukunftsfragen aus.

'Ich will noch gar nicht über morgen hinausdenken. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich auch ganz gut die Sau rauslassen kann - und das werde ich auch mit den Spielern machen. Danach werde ich verkatert nach London zurückfliegen und die Wohnung ausräumen', erklärt Glasner. Und weiter: 'Ich hatte bisher alles abgesagt und hatte keine Lust, mir darüber Gedanken zu machen oder mit einem Klub darüber zu sprechen.

Ich habe mich den Jungs verpflichtet gefühlt. Sie verdienen 100 Prozent Oliver Glasner.





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