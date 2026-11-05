Glass TV-Start: M. Night Shyamalans Thriller mit Willis, McAvoy und Jackson

M. Night Shyamalans Thriller Glass läuft am Freitag im TV. Bruce Willis, James McAvoy und Samuel L. Jackson spielen in der Fortsetzung.

M. Night Shyamalan s filmischer Thriller mit dem Titel Glass startet am Freitag im Fernsehen. Der Film vereint die Hauptfiguren der vorherigen Werke Unbreakable und Split in einer gemeinsamen Handlung. In diesem Kontext treten die Charaktere David Dunn und Elijah Price in den Mittelpunkt. Beide Figuren werden von bekannten Schauspielern dargestellt und bilden das Kernensemble des Films.

Von Unbreakable bis Split zur Fortsetzung

Die filmische Reise begann mit dem Film Unbreakable, in dem Bruce Willis den Superhelden David Dunn spielte. Danach folgte Split mit James McAvoy als psychopathischem Charakter. Die Fortsetzung Glass verbindet diese beiden Stränge zu einem großen Finale. Der Regisseur M. Night Shyamalan konnte damit wieder zu seiner kreativen Form zurückfinden. Zuvor hatte er eine Phase der Unklarheit in seiner Karriere durchlaufen.

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In Unbreakable blieb David Dunn lange Zeit rätselhaft. In Split erschien er nur kurz im Bild. Fans des Thrillers freuen sich nun über mehr Szenen mit dem Schauspieler. Bruce Willis ist im neuen Film deutlich präsenter als in den Vorgängern. Die Rolle des Elijah Price wird von Samuel L. Jackson übernommen. Er ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Story.

Handlung in einer psychiatrischen Anstalt

Die Ereignisse von Glass spielen hauptsächlich in einer psychiatrischen Anstalt. Die Handlung ist spannend und voller unerwarteter Wendungen. Der Regisseur ist für seine spektakulären Überraschungen bekannt. Er verbirgt die wichtigsten Enthüllungen bis zum Ende. Die Story fesselt Mystery-Fans von Beginn an. Wer noch nicht vertraut mit der Geschichte ist, sollte keine detaillierten Nacherzählungen suchen.

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Der Film lockte fast eine Million Menschen in die Kinos. Diese Zahl zeigt das große Interesse am Genre. Für neue Zuschauer gibt es keine Spoiler. Die Handlung entwickelt sich organisch. Die Figuren tragen ihre eigenen Geheimnisse mit sich. Die Spannung hält bis zur letzten Minute an.

Streaming und TV-Ausstrahlung

Der Start im Fernsehen bietet eine weitere Chance. Nicht jeder hatte die Möglichkeit, den Film im Kino zu sehen. Die TV-Übertragung richtet sich an alle Fans des Genres. Es ist eine gute Gelegenheit, die Handlung auf großen Bildschirmen zu erleben. Die Qualität des Thrillers überzeugt auch ohne Vorwissen. Die Darstellung der Schauspieler ist überzeugend.

Samuel L. Jackson und James McAvoy spielen zentrale Rollen. Ihre Charaktere haben eine lange Geschichte. Bruce Willis als David Dunn ist der moralische Kompass. Die Interaktion zwischen den Figuren ist komplex. Der Film verbindet Horror mit Drama. Die Inszenierung von M. Night Shyamalan ist sorgfältig.

Reaktionen und Fazit der Zuschauer

Kritiker loben die Spannung und die Drehbuchstruktur. Viele Zuschauer finden den Film einen Riesenspaß. Die Kombination aus Action und Psychedrama funktioniert gut. Die vorherigen Filme legten das Fundament. Glass bringt die Puzzle-Teile zusammen. Die Auflösung befriedigt langjährige Fans.

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Die Veröffentlichung im TV macht den Film breiter zugänglich. So können auch neue Zuschauer teilnehmen. Die Handlung bleibt bis zum Schluss offen. Jeder Schritt ist wichtig für die Gesamtstory. Die Figurenentwicklung ist detailliert. Der Film liefert mehr als nur Schockeffekte.