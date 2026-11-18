Das Glastonbury-Festival 2027 verkündet ein Star-Lineup mit Harry Styles, Billie Eilish und Cher. Tickets waren 2026 in 45 Minuten ausverkauft. Hier sind alle Details zum Programm in Somerset.

Das weltberühmte Glastonbury-Festival hat am Donnerstag seine Line-up-Liste für die Ausgabe im Jahr 2027 offiziell veröffentlicht. Die Auswahl der Headliner liest sich wie ein Who's Who der globalen Musikszene und verspricht spektakuläre Auftritte auf der legendären Pyramid Stage in Somerset. Mit dabei sind unter anderem Harry Styles, Billie Eilish, Cher und Sam Fender.

Fünf Tage Musikspektakel in Somerset

Vom 23. bis 27. Juni 2027 wird sich die Worthy Farm bei Pilton in der Grafschaft Somerset wieder in eine pulsierende Metropole der Musik verwandeln. Das Festivalgelände dient in diesem Zeitraum als Heimstätte für bis zu 200.000 Besucher, die von der ganzen Welt anreisen. Neben den musikalischen Darbietungen erwartet das Publikum eine vielfältige Programmstruktur, die Theaterstücke, Comedy-Shows, Zirkuskünste und spektakuläre Kunstinstallationen umfasst. Die fünf Tage sollen in den kommenden Wochen zu einem der größten kulturellen Ereignisse des Jahres werden.

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Headliner dominieren die Pyramid Stage

Die prestigeträchtigen Headliner-Auftritte auf der Hauptbühne übernehmen zwei der prominentesten Künstler der aktuellen Musiklandschaft. Der britische Rock-Superstar Sam Fender übernimmt einen der begehrten Slot auf der Pyramid Stage. Neben ihm tritt die 24-jährige Grammy-Preisträgerin Billie Eilish auf der renommierten Bühne auf, was ihre herausragende Position in der internationalen Musikszene unterstreicht. Beide Künstler garantieren damit hohe Aufmerksamkeit für das Event im Juni 2027.

Legenden und internationale Stars im Programm

Die Musiklegende Cher, die im April 2027 ihren 80. Geburtstag feiert, übernimmt den exklusiven "Legends Slot" am Sonntagnachmittag. In diesem Zeitfenster haben zuvor bereits Weltstars wie Kylie Minogue, die verstorbenen Dolly Parton und Lionel Richie unzählige Fans begeistert. Das Line-up umfasst zudem eine breite Palette weiterer großer Namen. Dazu gehören die britischen Trip-Hop-Legenden Massive Attack, die deutschen Elektro-Pioniere Kraftwerk, Lily Allen, die Kultband The xx sowie die schwedische Pop-Ikone Robyn.

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Historische Entwicklung des Festivals

Die historischen Wurzeln des Glastonbury-Festivals reichen bis ins Jahr 1970 zurück, als es noch als kleines Hippie-Event mit lediglich 1.500 Besuchern begann. Von dieser bescheidenen Größe hat sich das Festival zu einem der berühmtesten Musikfeste der Welt entwickelt. Die heutige Veranstaltung verwandelt das riesige Gelände der Worthy Farm für fünf Tage in eine temporäre Kleinstadt, die Infrastruktur und Unterhaltungsbereiche für Hunderttausende Menschen bereitstellt. Diese Entwicklung spiegelt den enormen kulturellen Einfluss wider, den das Event auf die globale Musiklandschaft ausübt.

Tickets ausverkauft und Hoffnung auf Rückläufer

Die Nachfrage nach Eintrittskarten für das Festival 2027 ist bereits jetzt extrem hoch. Am 4. Oktober 2026 waren sämtliche regulären Eintrittskarten innerhalb von nur 45 Minuten restlos ausverkauft. Wer das Musikspektakel live erleben möchte, muss aktuell über viel Glück verfügen, da der Hauptverkauf bereits abgeschlossen ist. Es gibt jedoch eine Perspektive: Im Frühjahr 2027 sollen stornierte und zurückgegebene Tickets erneut in den Verkauf gehen.