Ein Spieler bearbeitet den Elfmeterpunkt, es gibt Tumulte und vier Gelbe Karten. Freiburgs Kapitän Christian Günter fordert nach dem 2:1 gegen Twente Enschede drastischere Strafen.

Ein Spieler bearbeitet den Elfmeterpunkt, es gibt Tumulte und vier Gelbe Karten. Freiburgs Kapitän Christian Günter fordert nach dem 2:1 gegen Twente Enschede drastischere Strafen.

Freiburg - Kapitän Christian Günter vom SC Freiburg regt ein härteres Durchgreifen der Schiedsrichter an, um eine Unsitte künftig zu verhindern.

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"Da gehört eine Regeländerung her, weil das grob unsportlich ist, wenn einer den Elfmeterpunkt bearbeitet", sagte der Linksverteidiger nach dem 2:1 des Fußball-Bundesligisten in der Conference League gegen Twente Enschede. "Da muss man einfach mal glatt Rot ziehen, und dann macht es keiner mehr. Da bin ich mir relativ sicher.