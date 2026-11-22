Gefahr durch überfrierende Nässe und Schnee: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis im Harz, Erzgebirge und Allgäu. Tipps zur sicheren Fortbewegung.

Deutschland muss am Sonntagmorgen vorsichtig in die zweite Hälfte des Wochenendes starten, da nasse Straßen die Gefahr bergen, zu überfrieren. Besonders in höheren Lagen von Harz, Erzgebirge und Allgäu besteht heute Glättegefahr, was den Verkehr früh am Tag erheblich einschränken kann. Wer morgens unterwegs ist, sollte daher lieber einen Gang zurückschalten und die Straßenverhältnisse genau beachten.

Gefahr durch überfrierende Nässe an den Hauptorten

Die Glättegefahr in diesen speziellen Regionen entsteht oft schon, wenn das Thermometer noch plus 1 Grad oder plus 2 Grad zeigt. Die Straßenoberfläche kühlt in klaren Nächten deutlich stärker aus als die Luft in zwei Metern Höhe, wo die Temperaturen normalerweise gemessen werden. Wer nur auf die Außentemperaturanzeige im Auto schaut, kann sich also täuschen und unterschätzt die Gefahr.

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Doch der heutige Tag hat auch eine freundliche Überraschung parat, da in weiten Teilen die Rutschgefahr schon bis zum Mittag gebannt sein dürfte. Verbreitet kommt die Sonne heraus, sodass Straßen und Wege abtauen können. Allerdings warnt Jung vor Leichtsinn, da die Situation nicht überall gleich ist.

Warnung vor anhaltender Glatteisgefahr in Schattenzonen

Länger glatt bleibt es an Stellen, die keine Sonne abbekommen, wie auf Brücken, in Waldstücken oder in schattigen Kurven. Auch auf Nebenstraßen, Rad- und Gehwegen sowie in höheren Lagen kann die Glätte bestehen bleiben, wo sich Nebel hält. Es kann auch tagsüber glatt bleiben, sodass Fußgänger und Radfahrer besonders auf der Hut sein müssen.

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Hartnäckiger hält sich das Schmuddelwetter vor allem im Südwesten des Landes. Im südlichen Baden-Württemberg regnet es weiter, und nachts wird es frostig, sodass die Glättegefahr dort anhalten wird. Zur überfrierenden Nässe kommt noch ordentlich Schnee hinzu, da Regen teilweise bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen kann.

Schneemengen und kühle Temperaturen in den Alpen

In den Allgäuer Alpen sind größere Neuschneemengen möglich, wobei der Deutsche Wetterdienst in Staulagen 20 bis 30 Zentimeter für möglich hält. Tagsüber entspannt sich die Wetterlage langsam wieder, und am Alpenrand lassen die Niederschläge nach. Im Osten und Nordosten ziehen noch einzelne Regen- und Schneeschauer durch, was die Fahrt dort ebenfalls vorsichtig gestalten sollte.

Bei höchstens 0 Grad oder bis zu 7 Grad bleibt es allerdings ziemlich frisch, was die Abkühlung der Straßen begünstigt. Das Thema Glätte ist noch nicht ganz durch, da in der Nacht zum Dienstag die Temperaturen meist auf minus 1 Grad oder minus 8 Grad sinken. Das ist nur der Beginn des kommenden Wetters, das weitere Vorsicht erfordert.