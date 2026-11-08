Glatteisunfälle in Deutschland: Erste Winterwarnung vor Frost und rutschigen Straßen

Deutlicher Frost in Ostdeutschland und NRW: Glatteisunfälle mit mehreren Verletzten. DWD warnt vor Risiken für Autofahrer, die noch Sommerreifen nutzen, und droht mit Bußgeldern.

Die ersten ernsten Warnungen für die kommende Wintersaison sind bereits eingetroffen, obwohl der eigentliche Winter noch aussteht. Mehrere Autofahrer sind am vergangenen Wochenende infolge von Glatteis auf deutschen Straßen verunglückt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für die Nacht auf Montag von der Nordostregion bis zum Alpenrand im Süden leichten Frost, was die Straßenlage weiter verschlechtert.

Erste Glätteunfälle im Sauerland und Bayern

Das Sauerland in Nordrhein-Westfalen sowie weite Teile Ostdeutschlands sind besonders stark von den aktuellen Witterungsbedingungen betroffen. Am Samstagfrüh ereigneten sich auf der Landstraße L544 in Herdringen im Sauerland innerhalb von nur zwei Stunden drei verschiedene Unfälle. Dabei kamen fünf Personen leicht zu Schaden, da die Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle verloren.

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Die Polizei sperrte die Strecke sofort, bis der Winterdienst vor Ort die Straße wieder sicher befahrbar machte. Auch in Niederbayern sorgte die Glätte für是两个 schwere Verkehrsvorfälle. Ein 32-jähriger Mann verunglückte am frühen Morgen bei Prackenbach im Landkreis Regen, weil er trotz winterlicher Bedingungen noch mit Sommerreifen unterwegs war.

Der Mann rutschte im bergab führenden Rechtskurvenabschnitt von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Zum Glück blieb er dabei unverletzt. Im selben Landkreis musste auch ein 18-jähriger Fahrer sein Fahrzeug nach einem Aufprall gegen einen Baum notbremsen, ebenfalls aufgrund der rutschigen Straßenverhältnisse ohne passende Bereifung.

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Gefährliche Brückensperren in Mülheim an der Ruhr

Neben den Landstraßen stellte das extreme Wetter auch wichtige Autobahninfrastrukturen vor massive Probleme. In Nordrhein-Westfalen musste die Autobahnbrücke der A52 bei Mülheim an der Ruhr zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Der Grund war das massive Rutschverhalten mehrerer Fahrer auf der exponierten Brückenkonstruktion.

Zwei Autos schleuderten gegen eine Stahlwand der Brücke, während ein drittes Fahrzeug gegen eine Betonwand prallte. Die Kollisionen führten zu weiteren Auffahrunfällen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Die Polizei rät Pendlern ausdrücklich dazu, auch zum Wochenbeginn mit extremer Vorsicht zu fahren, da die Überfrostung der Straßen bis Montagmorgen neun Uhr besonders gefährlich sei.

DWD warnt vor weiterer Temperatursenkung

Die aktuelle Kälteperiode ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nur der Anfang. Im Laufe der kommenden Woche sollen die Nachttemperaturen weiter deutlich absinken. Prognosen gehen von Werten bis zu minus drei Grad Celsius zurück, was die Bildung von Schwarz eis und Glatteis auf Brücken und Hängen massiv begünstigt.

Die größte Gefahrenzone liegt dabei in der Zeit zwischen 21 Uhr abends und neun Uhr morgens. In dieser Phase kühlen die Straßenoberflächen am stärksten aus, was für Pendler und Fernfahrer zu einer tückischen Falle werden kann. Besonders betroffen sind weiterhin das Sauerland in NRW und die ostdeutschen Bundesländer.

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Strafrechtliche Folgen für Sommerreifen-Nutzung

Die Polizei und Versicherungsexperten warnen eindringlich vor der Nutzung von Sommerreifen bei winterlichen Bedingungen. Wer bei Glätte mit Sommerreifen einen Unfall verursacht, begibt sich in die Gefahr, wegen grober Fahrlässigkeit belangt zu werden. Dies kann dazu führen, dass Leistungen der Kaskoversicherung gekürzt werden oder der Versicherte selbst für Schäden an anderen Fahrzeugen aufkommen muss.

Auch bei einem unverschuldeten Unfall können Probleme mit der gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung entstehen. Das Bußgeldkatalog der Bundesregierung sieht für das Fahren mit Sommerreifen bei Glätte mindestens 60 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg vor. Autofahrer werden daher dringend aufgefordert, ihre Bereifung rechtzeitig auf Winterreifen umzurüsten, um Haftungsrisiken und Unfallgefahren zu minimieren.