Glättewarnung in Ostwestfalen-Lippe

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte in Bielefeld und den umliegenden Kreisen.

Autofahrer und Fußgänger sollten ab Mittwoch, 12. Februar, 20 Uhr, in Ostwestfalen-Lippe mit Vorsicht unterwegs sein: Es könnte glatt werden auf den Straßen. Der Deutsche Wetter dienst (DWD) warnt bis Donnerstag, 13. Februar, 11 Uhr, vor Glätte in Bielefeld und den Kreisen Paderborn, Gütersloh, Minden-Lübbecke, Herford, Höxter und Lippe. Mit Temperaturen knapp unter null ist es bis zum Vormittag auch frostig kalt.

Die Temperaturen sinken bereits am Mittwochabend und werden laut Prognose gegen Mitternacht bei null Grad liegen, am frühen Donnerstagmorgen sogar leicht unter null. Außerdem ist leichter Niederschlag vorhergesagt, der am späten Mittwochabend von Regen in Schnee übergeht. Dadurch kann es auf den Straßen glatt werden. \Auch der Donnerstag wird bewölkt. Schneefälle sind bei null Grad den ganzen Tag über möglich. Das gilt zunächst auch für den Freitagmorgen. Die Niederschläge klingen laut Vorhersage ab Mittag ab, die Temperaturen steigen auf maximal 2 Grad. Das Wochenende wird in OWL laut Wetterdienst trübe – bei Temperaturen um null Grad. Im Norden von OWL sind zum Wochenanfang aber ein paar Sonnenstunden drin. An den Temperaturen ändert sich nicht viel. Wetterkarte zeigt Warnlage im Überblic





