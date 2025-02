Glättewarnung in Ostwestfalen-Lippe: Verkehrsstörungen und mehrere Unfälle

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagmorgen in Teilen von Ostwestfalen-Lippe vor Glätte gewarnt. Es kam besonders im Kreis Höxter zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr, da der Busverkehr in weiten Teilen eingestellt werden musste. Die Polizei berichtet von mehreren Unfällen.

Der Deutsche Wetter dienst (DWD) hat am Dienstagmorgen in Teilen von Ostwestfalen-Lippe vor Glätte gewarnt. Die Warnung war bis etwa 10 Uhr gültig. Nur im äußersten Osten des Kreises Minden-Lübbecke wird aktuell noch vor markanter Glätte gewarnt. Für Bielefeld sowie die Kreise Paderborn und Gütersloh warnte der DWD vorrangig vor Glätte, in den Kreisen Minden-Lübbecke, Herford, Lippe und Höxter mussten sich Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger zusätzlich auf leichten Schnee fall einstellen.

Dieses Schneeregengebiet hat besonders im Kreis Höxter für erhebliche Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Der Busverkehr, der vor allem Schüler zum Unterricht bringt, wurde in weiten Teilen eingestellt. Die Polizei berichtet bereits von mehreren Unfällen. Zum Thema: Bus rutscht in Graben – Eisglätte behindert Busverkehr im Kreis Höxter Am Vormittag sollen sich die Wolken etwas auflockern und die Sonne durchkommen. Im Norden von OWL kann es bei 0 Grad bis 3 Grad wie am Vortag zu leichtem Schneefall kommen. Nachts fallen die Temperaturen in der gesamten Region wieder auf um 0 Grad ab. Die Woche in Ostwestfalen-Lippe startete bereits mit niedrigen Temperaturen und etwas Regen. In fast allen Kreisen der Region lagen die Temperaturen am Montag zwischen 0 und 2 Grad. Nur in Herford war es etwas wärmer. Schnee, Glatteis und Kälte: Wie Sie Ihren Hund schütze





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

GLATTE WARNUNG OSTWESTFALEN-LIPP Unfälle Verkehrsstörungen Schnee REGEN TEMPERATUR

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Transatlantische Handelsbeziehungen unter Trump: Herausforderungen für Ostwestfalen-LippeDie Ankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump zur Einführung umfangreicher Zollerhöhungen stellen die transatlantischen Geschäftsbeziehungen für ostwestfälisch-lippische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die IHK warnt vor den Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und plädiert für ein gemeinschaftliches Vorgehen Europas. Einige Unternehmen haben bereits Strategien zur Dämpfung des Einflusses der Zölle entwickelt.

Weiterlesen »

Ostwestfalen-Lippe: Mode-Schlaglichter und Outlet-TippsDieser Beitrag beleuchtet die Herausforderungen der Modebranche in Ostwestfalen-Lippe, beleuchtet die Geschichte namhafter Modemarken wie Seidensticker, Brax und Bugatti und verrät die Standorte ihrer Outlets.

Weiterlesen »

Depot-Filialen in Ostwestfalen-Lippe: Schließungen und UnsicherheitenDer Möbel- und Wohnaccessoires-Händler Depot befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Die Filialen in Ostwestfalen-Lippe sind von Schließungen betroffen, die Umsetzung verläuft jedoch unklar und unterschiedlich. Während einige Filialen bereits geschlossen haben, informieren andere erst kürzlich über den bevorstehenden Aus.

Weiterlesen »

Depot-Filialen in Ostwestfalen-Lippe: Unsicherheit über das Schicksal der LädenDer Möbel- und Wohnaccessoires-Händler Depot befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Während einige Filialen in Ostwestfalen-Lippe schließen, sind die Aussichten für andere ungewiss.

Weiterlesen »

Warn-App meldet: Hochwasser-Gefahr in den Kreisen Herford und Minden-LübbeckeDie Warn-App „Nina“ schlägt Alarm: Im Norden von Ostwestfalen-Lippe könnte es zu Hochwasser kommen.

Weiterlesen »

„Gefahr für Leib und Leben“: Glättewarnung am Donnerstag in BayernAm Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst bis in den Mittag vor Glätte. Im Osten des Freistaats spricht er die höchste Warnstufe aus. Fahrten sollten vermieden werden.

Weiterlesen »