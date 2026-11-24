Vier große Notenbanken wollen die Zinsen noch einmal erhöhen. Warum die DZ Bank trotzdem den Gipfel sieht und wie BlackRock Aktien einschätzt. Gleich vier...

Gleich vier große Notenbanken wollen die Zinsen noch einmal anheben. Doch Analysten sehen schon das Ende des Zyklus kommen. Und an den Aktienmärkten setzt ein Vermögensverwalter auf eine klare Strategie.

Die großen Notenbanken drehen noch einmal an der Zinsschraube, dann dürfte der Gipfel erreicht sein. Das erwartet Christian Lenk, Analyst der DZ Bank. Wegen hartnäckig hoher Inflation dürften die Europäische Zentralbank und die US-amerikanische Notenbank Fed ihre Leitzinsen noch im Dezember anheben. Die Bank of England ziehe Anfang Februar nach, die Bank of Japan sogar zweimal in den kommenden Monaten.

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Dort gilt der nächste Schritt am 18. Dezember als nahezu sicher. Danach stünden bis Ende des Jahres 2027 keine weiteren Erhöhungen an. In einem Jahr dürfte vielmehr schon wieder über Zinssenkungen gestritten werden.

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Am stärksten wächst der Druck in der Eurozone. Die Inflation kletterte im Oktober laut Eurostat auf 4,0 Prozent, den höchsten Stand seit drei Jahren. Energie verteuerte sich binnen eines Jahres um fast 21 Prozent. Die Europäische Zentralbank hatte den Einlagensatz Ende Oktober bei 2,5 Prozent belassen.

Am 17. Dezember dürfte sie ihn auf 2,75 Prozent anheben, erwarten DZ Bank und BlackRock. Im März könnten laut DZ Bank 3,0 Prozent folgen. Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, sieht bislang aber kaum Hinweise, dass teure Energie auf Löhne und Verbraucherpreise durchschlägt.

Die bereits gestiegenen Finanzierungskosten könnten weitere Schritte begrenzen. Die Zinssorgen treffen auf nervöse Aktienmärkte. In der Woche bis 20. November verlor der S&P 500 8,6 Prozent, der Nasdaq rund zehn Prozent.

Anlegerinnen und Anleger fragten sich, ob sich die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz auszahlen, sagt Petersen. BlackRock bleibt bei Aktien aus den USA und Europa taktisch neutral. Strategisch setzt der Vermögensverwalter weiter verstärkt auf US-Aktien. Am Montag holte der S&P 500 mit einem Plus von 4,7 Prozent einen Teil der Verluste wieder auf.

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Das Ende der Zinserhöhungen rückt näher. Ehsan Khoman vom BlackRock Investment Institute schätzt, dass der Energieschock die US-Inflation im September um 1,5 Prozentpunkte erhöhte. Bis Ende des Jahres 2027 dürfte sich der Effekt umkehren und die Rate um 0,8 Punkte drücken. Bleibt Energie teuer, könnten die Notenbanken länger straffen.

Neue Hinweise liefert am Mittwoch der Preisindex der privaten Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen.

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Gleich vier große Notenbanken wollen die Zinsen noch einmal anheben. Doch Analysten sehen schon das Ende des Zyklus kommen. Und an den Aktienmärkten setzt ein Vermögensverwalter auf eine klare Strategie.