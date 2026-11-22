Kaum ist der erste Geburtstag seiner jüngsten Tochter gefeiert, steht bei Boris Becker schon das nächste Fest an. Die Tennislegende hat heute selbst Ehrentag und für den Start ins neue Jahr bereits einen ungewöhnlichen TV-Auftritt im Kalender.

Kaum ist der erste Geburtstag seiner jüngsten Tochter gefeiert, steht bei Boris Becker schon das nächste Fest an. Die Tennislegende hat heute selbst Ehrentag und für den Start ins neue Jahr bereits einen ungewöhnlichen TV-Auftritt im Kalender.

Boris Becker feiert am heutigen Sonntag seinen 59. Geburtstag. Nur einen Tag zuvor stand bei der Familie bereits ein anderes Fest im Mittelpunkt: Tochter Zoë Vittoria ist am Samstag ein Jahr alt geworden. Auf seinem Instagram-Account nahm der frühere Tennisprofi seine Fans am Abend mit zur Feier.

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Auf der Geburtstagstorte tummeln sich Giraffe, Löwe, Elefant und Krokodil rund um den Namen des Geburtstagskindes. Auf einem Foto hält Becker die Kleine gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro im Arm, auf einem anderen hebt er sie strahlend in die Luft.

"Ein wundervolles Jahr mit dir! Alles Gute zum Geburtstag, Zoë Vittoria, wir lieben dich!

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", schrieb er auf Englisch dazu. Unter den Geschenken waren zwei Barbiepuppen, die in eine Tennisfamilie passen: Venus und Serena Williams. Auch etliche Familienmitglieder feierten mit, etwa Beckers Schwester sowie ältester Sohn Noah Becker . Dieser war offenbar kurzfristig angereist, denn am Tag zuvor besuchte der Künstler noch die Verleihung der GQ Men of the Year Awards im Haus der Visionäre in Berlin.

Ein Foto von dem Event teilte Boris Becker ebenfalls in seiner Story und schwärmte dazu stolz von seinem Ältesten als "cool guy". Zoë Vittoria kam am 21. November 2025 zur Welt. Sie ist das erste gemeinsame Kind von Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, die im September 2024 in Portofino geheiratet hatten.

Für Becker ist sie bereits das fünfte Kind. Aus seiner Ehe mit Barbara Becker stammen die Söhne Noah und Elias . Mit Angela Ermakova hat er Tochter Anna Ermakova , mit seiner zweiten Ex-Frau Lilly Becker Sohn Amadeus . Die Kleine hat den Alltag des 59-Jährigen kräftig umgekrempelt.

In der Radiosendung "Einfach Franzi" von Franziska van Almsick erzählte Becker Anfang November, dass aus der einstigen Nachteule ein Frühaufsteher geworden sei. Vor die Wahl gestellt zwischen seinem ersten Wimbledon-Sieg und dem ersten Mal Vaterwerden, antwortete er: "Dann schon zum ersten Mal Papa werden.

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" Im Sommer zeigte er Zoë mit einem kleinen Schläger und kommentierte: "Jemand macht sich bereit für das Damenfinale. "Tennisgeschichte schrieb Becker schon als Teenager. 1985 gewann er mit gerade einmal 17 Jahren in Wimbledon und ist bis heute der jüngste Sieger des Turniers. Insgesamt holte er sechs Grand-Slam-Titel, 1992 kam olympisches Gold im Doppel dazu. Auch das Ende seiner Karriere hatte mit der Familie zu tun.

"Dass mein ältester Sohn dann mit sechs Jahren in München eingeschult wurde, war auch der Grund, warum ich definitiv aufgehört habe", sagte er im Gespräch mit van Almsick. Zum Jahresauftakt kehrt Becker auf den Bildschirm zurück. In der Neujahrsausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" tritt er am 2. Januar 2027 um 20:15 Uhr im Ersten gemeinsam mit Angelique Kerber gegen den elfjährigen Claas an.

Die Aufgabe: Tennisprofis allein an ihren Geräuschen erkennen. Neben den beiden empfängt Moderator Kai Pflaume unter anderem Sandra Maischberger, Markus Lanz, Caren Miosga, Ski Aggu und Jan Josef Liefers.