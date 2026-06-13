Gleichzeitige Open-Air-Konzerte: Helene Fischer und der Graf begeistern各自的 Fans in Berlin

An einem Abend gaben Helene Fischer und der Graf mit Unheilig zwei ausverkaufte Open-Air-Konzerte in Berlin. Trotz des zeitgleichen Auftritts betonen beide Künstler Respekt und gegenseitige Wertschätzung. Der Graf feierte zudem ein emotionales Comeback in der Wuhlheide und erhielt einen Gold-Award.

Zwei der populärsten deutschen Musikacts, Helene Fischer und der Graf mit seiner Band Unheilig , gaben am Samstagabend zeitgleich in Berlin jeweils ausverkaufte Open-Air-Konzert e. Während Fischer das Olympiastadion füllte, trat der Graf in der Wuhlheide auf.

Die parallelen Auftritte in derselben Stadt waren nicht abgesprochen, wie der Graf gegenüber BILD betonte. Er zeigte sich respektvoll gegenüber Fischer und hob hervor, dass beide Künstler ihre eigenen, treuen Fanbasen bedienen und sich keine Konkurrenz gemacht hätten. Bereits in der Vergangenheit hatten beide duettiert und es gibt erste Gedanken über eine weitere Zusammenarbeit. Der Graf begann sein Konzert bereits um 19:30 Uhr, eine Stunde vor Fischer.

Für ihn war es ein besonderes Comeback, da er zehn Jahre zuvor das letzte Mal an diesem Ort aufgetreten war, bevor er eine längere Karrierepause einlegte. Die emotionale Verbindung zum Publikum war spürbar, besonders bei der Interpretation seines Superhits "Geboren um zu leben", bei dem tausende Handylichter das Stadion illuminierten und der Graf selbst zu Tränen gerührt war. Trotz des Alters gestand er, schneller ins Schwitzen zu kommen, und bewies dennoch bei jedem Song enorme Bühnenpräsenz und Energie.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung eines Gold-Awards für sein Comeback-Album "Liebe Glaube Monster", das innerhalb von 13 Wochen 75.000 Exemplare verkaufte. Die Auszeichnung wurde ihm vor Konzertbeginn überreicht. Die Atmosphäre an beiden Spielstätten war von Begeisterung und einer fast familiären Verbundenheit geprägt, was den Erfolg dieser großen Sommertourneen unterstreicht. Die parallelen Konzerte demonstrierten gleichzeitig die enorme Anziehungskraft beider Stars im deutschen Musikmarkt





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