Gleitschirmpilotin entkommt tödlichem Unfall mit Kleinflugzeug

Eine Gleitschirmpilotin hat einem tödlichen Unfall mit einem Kleinflugzeug entkommen, indem sie den Rettungsschirm auslöste und auf einem Forstweg landete. Der 28 Jahre alte Cessna-Pilot, ein Österreicher, versuchte, ihr Gleitschirm zu missbrauchen, indem er auf einem Rundflug vom Glemmtal in Richtung Zell am See über sie hinwegfuhr.

Eine Gleitschirmpilotin hat einem tödlichen Unfall mit einem Kleinflugzeug entkommen, indem sie den Rettungsschirm auslöste und auf einem Forstweg landete. Der 28 Jahre alte Cessna-Pilot, ein Österreicher, versuchte, ihr Gleitschirm zu missbrauchen, indem er auf einem Rundflug vom Glemmtal in Richtung Zell am See über sie hinwegfuhr.

Die Frau, 44 Jahre alt, erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Unglücks





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