Der Netflix-Film How to Make a Killing mit Glen Powell steht auf Platz eins der Streaming-Charts. Das Publikum lobt die schwarze Komödie, während Kritiker gemischt urteilen.

Der US-Schauspieler Glen Powell hat mit seinem neuen Film eine führende Position auf der globalen Streaming-Plattform Netflix erobert. Sein Thriller How to Make a Killing, im deutschen Sprachraum als Todsicheres Erbe bekannt, führt aktuell die hauseigenen Ranking-Listen des Anbieters an und überholt damit die Konkurrenz in diesem Zeitraum.

Handlung und Hauptdarsteller im Fokus

Die zentrale Handlung des Films konzentriert sich auf die Figur des Becket Redfellow, verkörpert von Glen Powell. Becket stammt aus einer extrem reichen Familie, deren Mitglieder über beträchtliches Vermögen verfügen. Seine Mutter war einst von ihren Angehörigen verstoßen und um ihr vermeintliches Erbe gebracht worden. Nach dem Tod der Mutter fasst Becket den Entschluss, sich dieses Vermögen gewaltsam zurückzuholen.

Also read Rheinmetall führt Ranking von zehn Schnäppchen-Aktien an, die Morningstar analysiert hat

Die Erbfolge stellt sich für den Protagonisten als kompliziert dar, da sieben weitere Familienmitglieder vor ihm in der Linie stehen. Um sein Ziel zu erreichen, entwickelt Becket einen skrupellosen und makabren Plan. Schritt für Schritt soll er die Hindernisse aus dem Weg räumen, indem er die sieben potenziellen Erben eliminiert. Jeder getötete Verwandte bringt ihn seinem finanziellen Ziel immer näher.

Genre-Mischung und Regieführung

Regisseur John Patton Ford setzt bei der Inszenierung auf eine Mischung aus verschiedenen Genres. Statt einer durchgehend düsteren Atmosphäre wählt er eine unterhaltsame Kombination aus einer klassischen Kriminalgeschichte, einer Gesellschaftssatire und Elementen der schwarzen Komödie. Diese Herangehensweise richtet sich an Zuschauer, die traditionelle Thriller mit einer deutlichen Portion schwarzem Humor schätzen.

Advertisement

Die Figuren im Film werden als skurril beschrieben. Der Fokus liegt dabei weniger auf einer klassischen Hochspannungsjagd, sondern eher auf den bissigen Seitenhieben, die die Story an die Welt der Superreichen richtet. Die Charaktere stehen im Mittelpunkt der narrative Entwicklung, während der Mordplot als Vehikel für die satirischen Elemente dient.

Kritiken und Publikumresonanz im Vergleich

Die Rezeption des Films fällt insgesamt gemischt aus, wobei ein deutlicher Unterschied zwischen professionellen Kritikerstimmen und der Meinung des allgemeinen Publikums besteht. Während die Filmkritik eher unzufrieden mit dem Werk ist, reagiert das breite Publikum deutlich positiver auf die Storyline und die Darstellungen. Die ungewöhnliche Grundidee sowie die Leistung von Glen Powell werden dabei häufig als herausragende Aspekte hervorgehoben.

Das Publikum lobt die fesselnde Qualität des Films. Zuschauer beschreiben die Story als spannend und verführerisch, wodurch sie sich direkt in das Geschehen hineingezogen fühlen. Es wird sogar berichtet, dass man als Betrachter mit dem Mörder mitfiebert. Diese emotionale Bindung an den Protagonisten ist ein zentrales Element der Akzeptanz bei den Zuschauern.

Zusammenfassung der Erfolge und Ausblick

Viele Zuschauer bezeichnen How to Make a Killing als einen Überraschungshit und einen absoluten Hammerfilm. Die Kombination aus Komödie, etwas Action und einer guten Geschichte wird als perfekt empfunden. Obwohl der Film stellenweise als etwas kitschig wahrgenommen wird, schätzen viele Zuschauer genau diesen Aspekt als genial. Die vielen plötzlichen Wendungen halten die Spannung bis zum Ende aufrecht.

Advertisement

Das Finale des Films wird dabei definitiv als Überraschung bewertet. Glen Powell soll sich in absoluter Höchstform gezeigt haben, was zum Erfolg des Projekts beiträgt. Fans, die gezielt nach Filmen suchen, bei denen sie richtig lachen können, erhalten hier eine klare Empfehlung. Der Film hat sich durch diese Mischung aus dunklem Humor und Action einen festen Platz in den aktuellen Streaming-Top-Listen erarbeitet.