Gigi Paris ist verlobt: Der Sportler Cooper Helfet machte ihr in Frankreich einen Antrag. Der Ort hat für sie eine besondere Bedeutung.

verkündete, hat ihr der frühere NFL-Profi Cooper Helfet einen Heiratsantrag gemacht. Während einer gemeinsamen Reise in der Thanksgiving-Woche wagte der Sportler den nächsten großen Schritt.

Für seinen Heiratsantrag wählte er einen Berg in der Nähe der französischen Stadt Carcassonne als romantische Kulisse. Von dort oben konnten die beiden auf die Gegend blicken, aus der Gigis Familie stammt. Vor der mittelalterlichen Kulisse der historischen Festungsstadt sagte die Influencerin schließlich Ja. Zu Bildern mit ihrem Verlobten schrieb sie überglücklich: "Ich habe Ja zum Mann meiner Träume gesagt.

Advertisement

Advertisement

Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt. Ich liebe dich für immer, Cooper.