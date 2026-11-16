Glenn Close erhält Ehren-Oscar nach acht vergeblichen Nominierungen

Die Schauspielerin Glenn Close wurde bei den Governors Awards der Filmakademie geehrt. Mit dem Sonderpreis endet eine lange Serie verpasster Oscar-Chancen.

Die Schauspielerin Glenn Close (79) ist bei den diesjährigen Governors Awards der Filmakademie mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet worden. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences würdigt damit eine Karriere, in der Close seit ihrer ersten Oscar-Nominierung für 'Garp und wie er die Welt sah' aus dem Jahr 1983 achtmal ohne Trophäe geblieben ist.

Neben Glenn Close wurden auch der britische Regisseur Ridley Scott (88) und der Trickzeichner Floyd Norman (91) mit Sonderpreisen geehrt. Die Produzentinnen Christine Vachon und Pamela Koffler erhielten zusätzlich den Irving G. Thalberg Memorial Award für ihre Verdienste um die Produktion von Filmen.

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Glenn Close erhält Ehren-Oscar nach acht Nominierungen

Glenn Close hat mit dem Ehren-Oscar nun endlich eine Trophäe ihrer Filmkarriere gewonnen, nachdem sie zuvor achtmal bei der Oscar-Verleihung leer ausgegangen war. Damit ist die Auszeichnung für die 79-Jährige ein später, aber sichtbarer Schlusspunkt unter eine lange Reihe knapper Niederlagen.

Laut dem Bericht musste keine andere Hollywood-Schauspielerin so viele verpasste Gewinnchancen verarbeiten wie Close. Zu den Filmen, mit denen sie bei der Oscar-Vergabe scheiterte, zählen 'Eine verhängnisvolle Affäre', 'Gefährliche Liebschaften' und 'Hillbilly Elegy'.

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Im Interview auf dem roten Teppich erklärte Close, dass sie sich vorstellen könne, die Trophäe in einer Bücherei im ländlichen US-Bundesstaat Montana auszustellen. In Montana lebt die Schauspielerin hauptsächlich.

Ridley Scott und Floyd Norman im Fokus der Governors Awards

Ridley Scott erhält den Ehren-Oscar, obwohl er bislang bei der Oscar-Gala immer leer ausgegangen war. Der Regisseur war dreimal für die Regie nominiert, und zwar für 'Thelma & Louise', 'Gladiator' und 'Black Hawk Down'. Zudem war er als Produzent des von ihm inszenierten Films 'Der Marsianer - Rettet Mark Watney' nominiert.

Scott konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich zur Preisverleihung anreisen. Er wurde deshalb per Video aus Großbritannien zugeschaltet. Der Regisseur gilt zudem als Schöpfer von Filmen wie 'Alien' und 'Blade Runner'.

Floyd Norman zählt zu den ersten schwarzen Animatoren, die bereits in den 1950er Jahren bei den Walt Disney Animation Studios arbeiteten. Dort wirkte er an Filmklassikern wie 'Dornröschen', 'Die Hexe und der Zauberer' und 'Das Dschungelbuch' mit.

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Wie die Academy die Governors Awards vergibt

Die Governors Awards werden von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergeben und sind nicht Teil eines Wettbewerbs. Die Auszeichnungen gehen an Personen, die nach Auffassung des Vorstands einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Der Vorstand der Academy wählt die Geehrten aus, und Bewerbungen oder Wettbewerbsverfahren spielen dabei keine Rolle. Die Gala fand in diesem Jahr zum 17. Mal statt und hat sich damit als feste Veranstaltung innerhalb der Preisvergabe etabliert.