Glenn Close erhält Ehrenoscar nach 43 Jahren und acht Nominierungen

Die Schauspielerin Glenn Close nimmt den Ehrenoscar entgegen. Nach vier Jahrzehnten wird ihr Lebenswerk gewürdigt, das von acht Nominierungen und unvergesslichen Rollen geprägt ist.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat Schauspielerin Glenn Close am Abend in einer feierlichen Zeremonie mit dem Ehrenoscar ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Filmakademie ein außergewöhnliches Lebenswerk, das sich über mehr als vier Jahrzehnte erstreckt. Die 79-jährige Künstlerin erhielt die höchste Ehre der amerikanischen Filmindustrie als Anerkennung für ihre unzähligen unvergesslichen Auftritte auf der Leinwand. Dieser spezielle Preis ist besonders symbolisch, da Close bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen regulären Wettbewerbs-Oscar erhalten hatte, obwohl ihre Leistungen international hoch angesehen waren.

Jahrzehntelange Wartezeit auf die offizielle Würdigung

Der Weg zu diesem Triumph war von langer Geduld geprägt, die vierundsiebzig Jahre ihres Lebens umspannt. Es dauerte insgesamt vierzig drei Jahre und acht Oscar-Nominierungen, bis Close ihre Auszeichnung entgegennahm. In der Geschichte der Akademiegebärden war es zuvor noch niemals vorgekommen, dass eine Schauspielerin so lange auf eine Auszeichnung warten musste, obwohl ihre Qualifikation unbestritten war. Achtmal stand sie im Fokus der Aufmerksamkeit, doch in jeder dieser Kategorien fiel die Entscheidung letztlich zugunsten einer anderen Kollegin aus. Die Wartezeit hat jedoch nichts an der Intensität ihrer künstlerischen Präsenz gemindert, da ihre Rollenfiguren im kollektiven Gedächtnis der Kinogänger haften geblieben sind.

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Der Start ihrer Karriere in den Augen der Academy erfolgte bereits 1983, als Close mit dreißig sechs Jahren erstmals für ihre Darstellung in "Garp und wie er die Welt sah" nominiert wurde. An der Seite von Robin Williams, der zu diesem Zeitpunkt dreißig zwei Jahre alt war, präsentierte sie eine eindringliche Performance. Bis heute ist diese erste Nominierung ein Meilenstein in ihrer Laufbahn. Der langsame Prozess der Anerkennung zeigt, dass künstlerische Excellence manchmal Zeit braucht, um vollständig gewürdigt zu werden, auch wenn die Anerkennung der Branche selbst längst etabliert war.

Meilensteine der Karriere und acht Nominierungen im Detail

Die acht Nominierungen für den Oscar erzählen ein facettenreiches Stück Filmgeschichte und verdeutlichen die Bandbreite der künstlerischen Fähigkeiten der Preisträgerin. Im Jahr 1986 folgte eine weitere Nominierung für ihre Rolle als Sarah Cooper in "Der große Frust". Dieser Erfolg war Teil einer beeindruckenden Serie, da sie im darauffolgenden Jahr 1987 für ihre Darstellung der Iris Gaines in "Der Unbeugsame" nominiert wurde. Drei Nominierungen in drei aufeinanderfolgenden Jahren sind eine Seltenheit und belegen ihre konstant hohe Qualität als Filmschauspielerin.

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Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere ist die Rolle der Marquise de Merteuil in "Gefährliche Liebschaften". In diesem Film verkörperte sie eine Figur, die kühl und berechnend wirkt, am Ende jedoch zutiefst einsam ist. Die Szene, in der sich die Figur vor dem Spiegel abschminkt und die Fassade der Intrigantin verschwindet, gilt als einer der eindringlichsten Momente der Filmgeschichte. Close zeigte dabei nicht nur ein Gesicht, sondern ließ die Zuschauer in die Seele einer komplexen Frau blicken, was ihre Fähigkeit unterstreicht, psychologische Tiefe darzustellen.

Spätere Nominierungen festigten ihren Ruf als einer der talentiertesten Darsteller ihrer Generation. 2012 erhielt sie ihre sechste Nominierung für die Titelrolle in "Albert Nobbs", in der sie einen Mann spielt, der in einer Frau versteckt lebt. Vier Jahre darauf, 2019, wurde sie für ihre Leistung in "Die Frau des Nobelpreisträgers" mit ihrer siebten Nominierung gewürdigt. Eine achte Nominierung erfolgte für ihre Darstellung der Bonnie "Mamaw" Vance in "Hillbilly-Elegie". Vier dieser Auszeichnungen waren in der Kategorie der besten Hauptdarstellerin, vier in der Kategorie der besten Nebendarstellerin, was ihre Vielseitigkeit zwischen verschiedenen Rollenstrukturen unterstreicht.

Überreichung durch John Malkovich und persönliche Reflexion

Die feierliche Übergabe des Ehren-Oscars erfolgte durch ihren ehemaligen Filmpartner aus "Gefährliche Liebschaften", John Malkovich. Der 72-jährige Schauspieler übergab ihr die Trophäe, während sich der gesamte Saal bei einer stehenden Ovation erhob. Diese Geste war ein deutliches Zeichen der Ehrfurcht und des Respekts der gesamten Filmbranche vor ihrem Lebenswerk. Die emotionale Bedeutung dieses Moments wurde durch die lange Wartezeit noch verstärkt, da Malkovich und Close in dem genannten Film eine intense, leidenschaftsgetriebene Beziehung auf der Leinwand darstellten.

Glenn Close reagierte auf diese Ehrung mit charakteristischer Würde und ohne jegliche Bitterkeit. Über ihre früheren Niederlagen und die vielen Jahre ohne einen Wettbewerbs-Oscar erklärte sie, dass sie stets empfunden habe, die große Ehre sei es, überhaupt im Raum zu sein. Sie machte keine Abrechnung und zeigte keine Klage, sondern zeigte Dankbarkeit für die Möglichkeiten, die ihr die Kunst des Films bot. Dieser Satz fasst ihre Haltung zusammen: Es geht nicht nur um das Gewinnen, sondern um die Teilnahme und die Verbindung zur Kunst und zum Publikum.

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Ein Leben zwischen Fremdheit und künstlerischer Befreiung

Die tiefe Bedeutung dieses Ehren-Oscars wird durch die persönliche Geschichte von Glenn Close noch unterstrichen. Zwischen ihrem siebten und zweiundzwanzigsten Lebensjahr lebte sie unter dem Einfluss einer streng reglementierenden religiösen Gruppe. Diese Erfahrung prägte ihre frühe Kindheit und Jugend und führte dazu, dass sie sich oft fremd und ausgeschlossen fühlte. Die Schauspielerei wurde für sie zum entscheidenden Ausweg und zu einem Medium, in dem sie ihre wahre Identität finden konnte.

Close beschrieb das Theater in dieser Phase als "Wasser in der Wüste". Diese Metapher verdeutlicht, wie essentiell die Kunst für ihr Überleben und ihre Entwicklung war. Später saß die einstige Außenseiterin achtmal im wichtigsten Saal der Filmwelt, was einen symbolischen Triumph über ihre früheren Erfahrungen darstellt. Sie zeigte Frauen mit Abgründen, Widersprüchen, Fehlern und der Fähigkeit zu kämpfen, was in einer Zeit, in der perfekte Bilder oft im Fokus stehen, umso wertvoller ist.

Symbolik des Preises und Zukunftsausblick

Dieser Ehren-Oscar kann die acht verlorenen Abende nicht zurückholen, das ist auch nicht sein Ziel. Vielmehr steht er für etwas, das größer ist als eine goldene Statue. In einer modernen Ära, in der Gesichter geglättet und Stimmen kopiert werden können, erinnert Glenn Close an den Wert des Unperfekten. Sie verkörpert ein Gesicht, das gelebt hat, und eine Stimme, die bricht, was Authentizität in einer oft künstlichen Welt schafft.

An diesem Abend brachte Close die Essenz ihrer künstlerischen Philosophie auf den Punkt, indem sie sagte: "Wir sind keine Maschinen." Dieses Zitat fasst das Geheimnis ihrer Kunst zusammen. Sie hat uns nie perfekte Menschen vorgespielt, sondern echte Menschen gezeigt. Mehr als fünf Jahrzehnte lang hat sie ihre Kunst der Authentizität gewidmet. Mit der Verleihung dieses Ehren-Oscars erweist die Academy of Motion Picture Arts and Sciences der Schauspielerin eine langjährige Schuld. Es ist eine Geste, die nicht nur die Vergangenheit würdigt, sondern auch die inspirierende Wirkung ihrer Arbeit auf künftige Generationen von Künstlern und Zuschauern anerkennt.