Glenn Close offenbart in einer Talkshow die emotionalen Höhen und Tiefen der Alleinerziehenschaft. Sie blickt auf die schwierige Zeit zurück und würdigt die Stärke ihrer Tochter Annie Starke.

Die preisgekrönte Schauspielerin Glenn Close hat in einer jüngst ausgestrahlten US- Talkshow mit sichtlich bewegten Worten über die tiefgreifenden Herausforderungen berichtet, die sie im Alltag als alleinerziehende Mutter bewältigen musste. Während dieses sehr persönlichen Einblicks in ihr privates Familienleben kämpfte die Oscar-Preis trägerin offen mit den Tränen und enthüllte damit Einblicke, die über die reine Berufsperspektive hinausgehen und die menschliche Verletzlichkeit hinter dem Ruhm zeigen.

Emotionale Momente der Alleinerziehenschaft

Im Gespräch mit den Moderatorinnen erinnerte sich Glenn Close an die schmerzliche Tatsache, dass ihre Tochter Annie Starke als kleines Mädchen verzweifelt nach der ungeteilten Nähe ihrer Mutter sehnte. Aufgrund ihrer intensiven Arbeit vor der Kamera war es ihr jedoch nicht immer möglich, dieser elterlichen Verpflichtung in vollem Umfang nachzukommen, was bei ihr ein starkes Schuldgefühl auslöste. Besonders emotional wurde der Austausch, als die Konversation auf den Abend der Oscar-Verleihung gelenkt wurde, wo Close das Wort griff und zugab: Ich war alleinerziehend, wisst ihr? Und es gibt Zeiten, in denen man weiß, dass man nicht da sein kann, obwohl das eigene Kind genau das will. Es will dich ganz für sich. Sie betonte später, dass es für sie in diesem Moment sehr schwer war, all diese Emotionen zu verarbeiten, während die Zeremonie stattfand. Um ihre Würde zu wahren, hatte sie das Gefühl, sich innerlich neutral halten zu müssen, obwohl die Situation für sie sehr, sehr emotional war.

Also read Das hätte bei GZSZ alles verändert: Jo Gerners Tochter wäre fast anders besetzt worden

Widmung des Ehren-Oscars an die Tochter

Bei dieser bedeutenden Gala hatte die Schauspielerin ihren Ehren-Oscar ihrer Tochter Annie Starke gewidmet und dabei Worte gefunden, die die Komplexität ihrer Beziehung zueinander einfingen. Sie erklärte, dass es einen Menschen gibt, der nie darum gebeten hat, die Tochter einer Schauspielerin, einer Berühmtheit, zu sein, der sich aber mit Weisheit, Humor, Entschlossenheit und Liebe durch diese schwierigen Gewässer bewegt hat. Close verwies darauf, dass ihre Tochter genau gewusst habe, was sie mit ihrem Wunsch nach vollständiger Aufmerksamkeit meinte. Annie war es, die mit drei Jahren zu ihr aufsah und sagte: Ich will dich. Ich will dich ganz für mich. Direkt an ihre Tochter gerichtet, gestand die Schauspielerin, dass sie so sehr gewünscht habe, diesem Wunsch ihres Kindes vollständig zu erfüllen, ihr dies aus beruflichen Gründen jedoch nicht immer möglich gewesen sei.

Advertisement

Rückblick auf Trennung und gemeinsames Wirken

Die familiären Umstände, die zu dieser Situation führten, liegen Jahre zurück, da Close und der Vater ihrer Tochter, der Schauspieler Jonathan Starke, sich bei den Dreharbeiten zu dem Film Garp und wie er die Welt sah kennengelernt hatten. Obwohl es zu einer Romanze kam, heirateten die beiden jedoch nie. Etwa drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 1991 trennten sich die Wege der Ex-Partner. Trotz der räumlichen Trennung blieben die Verbindungen zur Familie erhalten, und Annie Starke trat in die Fußstapfen ihrer bekannten Mutter. Sie stand unter anderem für die Produktionen Albert Nobbs und Die Frau des Nobelpreisträgers gemeinsam mit ihrer Mutter vor der Kamera. In dieser Zusammenarbeit sah Annie die Dinge jedoch etwas anders und betonte, dass sie selbst viel kämpferischer sei als ihre berühmte Mutter.

Ausblick auf das moderne Familienleben

Die Familienstruktur hat sich seit den Anfangsjahren der Alleinerziehenschaft deutlich erweitert und umfasst inzwischen auch Annies Ehemann Marc Albu sowie ihren Enkelsohn Rory Westaway Albu. Wie wichtig Glenn Close ihre Liebsten sind, zeigte sie bereits deutlich in ihrer berühmten Oscar-Rede, in der sie die Bedeutung des familialen Rückhalts hervorhob. Sie sprach darin offen darüber, dass die immense Freude über das Nachhausekommen den Schmerz des Abschieds aufgrund ihrer Arbeit immer wieder aufwiege. An ihre Familie gerichtet, sagte sie damals, dass diese Liebe der Motor ist, der sie durch die schweren Zeiten trägt und der jeden Moment der Zusammenkunft unvergesslich macht.