Glenn Close und Ridley Scott erhalten Ehren-Oscars für ihr Lebenswerk

Glenn Close und Ridley Scott wurden in Hollywood mit Ehren-Oscars für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, obwohl beide bei regulären Oscar-Nominierungen zuvor leer ausgingen.

Glenn Close (79) und Regie-Legende Ridley Scott (88) sind in Hollywood mit Ehren-Oscar s für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Beide Künstler durften über Jahrzehnte immer wieder auf den regulären Goldjungen hoffen und gingen am Ende doch stets leer aus. Die Ehrung der beiden Filmgrößen rückt nun ihre Verdienste um die Filmgeschichte in den Mittelpunkt.

Die Auszeichnungen wurden im Rahmen der Verleihung in Hollywood überreicht. Die US-Schauspielerin Glenn Close und der britische Star-Regisseur Ridley Scott gehören damit zu den Künstlern, deren Werk die Academy ausdrücklich würdigt, obwohl ihnen der reguläre Oscar bislang verwehrt blieb.

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Glenn Close wartet trotz acht Nominierungen auf den Oscar

Glenn Close wurde achtmal als beste Haupt- oder Nebendarstellerin für einen regulären Academy Award nominiert, hat aber keinen einzigen dieser Preise gewonnen. Ihre erste Nominierung erhielt sie im Jahr 1983 für die Rolle in Garp und wie er die Welt sah.

Die Ehrung hat im Saal großen Eindruck hinterlassen. Ein früherer Filmpartner aus Gefährliche Liebschaften, mit dem Close einst vor der Kamera stand, würdigte sie als Freundin, geschätzte Kollegin und wahre Meisterin ihres Fachs. Das Publikum reagierte darauf mit Standing Ovations.

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Close selbst blickte bemerkenswert gelassen auf ihre vielen erfolglosen Anläufe zurück. Sie habe sich bei der Preisverleihung stets als Außenseiterin gefühlt und sich nie Gedanken darüber gemacht, ob sie gewinnen würde oder nicht. Allein dabei zu sein, sei für sie immer etwas Besonderes gewesen.

Close beschrieb es als große Ehre, in diesem Raum sein zu dürfen. Diese Haltung zeigt, wie sehr die Schauspielerin den Moment der Anerkennung über das reine Ergebnis eines Wettbewerbs stellt.

Ridley Scott wurde dreimal nominiert und nie ausgezeichnet

Ridley Scott wurde dreimal für die beste Regie nominiert, gewann den Preis in dieser Kategorie jedoch nie. Die Ehrung für sein Lebenswerk schließt damit eine lange Phase des Wartens ab, in der sein Name immer wieder im Umfeld der wichtigsten Preise der Branche genannt wurde.

Dabei prägte der Regisseur mit Filmen wie Alien, Blade Runner, Thelma & Louise und Gladiator einige der größten Kino-Klassiker der vergangenen Jahrzehnte. Diese Werke bilden den Kern seiner Bedeutung für das Kino und begründen die Würdigung durch die Academy.

Die Laudatio hielt Matt Damon (56), der unter Scotts Regie im Science-Fiction-Hit Der Marsianer die Hauptrolle spielte. Damon brachte die späte Ehrung auf den Punkt, indem er sagte, es werde langsam Zeit, dass alle Ridley Scott mit einem Oscar in der Hand sehen.

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Scott selbst war bei der Zeremonie nicht anwesend. Er nahm die Auszeichnung per Videobotschaft entgegen und bedankte sich auf diesem Weg bei den Anwesenden.

Ehren-Oscars würdigen das Lebenswerk beider Künstler

Der Ehren-Oscar würdigt das Lebenswerk von Glenn Close und Ridley Scott, obwohl beide in ihren regulären Kategorien bislang ohne Gewinn blieben. Für die Schauspielerin und den Regisseur bedeutet die Ehrung eine offizielle Anerkennung ihres gesamten Schaffens.

Für das Publikum und die Branche zeigt der Abend, dass Leistungen über einzelne Wettbewerbe hinaus bewertet werden. Die Standing Ovations für Close und die Videobotschaft von Scott machten deutlich, wie hoch die Wertschätzung für beide Künstler ist.

Weitere Termine, Projekte oder Folgeschritte nannte der Ausgangstext nicht. Fest steht allein, dass Glenn Close und Ridley Scott ihre Auszeichnungen für ihr Lebenswerk erhalten haben und damit ihren Platz in der Geschichte des Films bestätigt bekommen.