Glenn Close ist kaum wiederzuerkennen. Hinter ihrem extrem gestrafften Filmlook steckt eine aufwendige Prozedur mit Schnüren.

, spielt die Schauspielerin die exzentrische Drusilla Sickle. Sie ist die Begleiterin aus dem Kapitol, die für Distrikt 12 zuständig ist. Wie der extrem gestraffte Look ihrer Figur entstanden ist, verriet.

Statt eines Skalpells oder aufwendiger Prothesen kamen schlichte Schnüre zum Einsatz, die ihr Gesicht nach hinten zogen.

Advertisement

Advertisement

"Ich war komplett verschnürt. Alle Schnüre liefen durch ein Loch in meiner Perückenkappe. Zum Mittagessen befreiten sie mich, und danach verschnürten sie mich erneut. Es dauerte dreieinhalb Stunden" , erzählte sie.