"Glennkill: Ein Schafskrimi" bietet eine überraschende Mischung aus Thriller, schwarzer Komik und tierischem Chaos

Worum geht es in "Glennkill: Ein Schafskrimi"?, eine Filmadaption des Bestsellers von Leonie Swann (51)?

Mit "Glennkill: Ein Schafskrimi" erwartet Kinofans eine ungewöhnliche Mischung aus Krimi, schwarzem Humor und tierischem Chaos. Basierend auf dem Bestseller von Leonie Swann (51) erzählt der Film eine ebenso skurrile wie spannende Geschichte, in der eine Schafherde plötzlich zum Ermittler-Team wird.

Worum geht es in "Glennkill: Ein Schafskrimi"? , die gemeinsam mit seiner außergewöhnlich cleveren Herde. Jeden Abend liest er seinen Tieren Kriminalromane vor, weshalb die Schafe längst Experten für spannende Mordfälle sind. Doch plötzlich wird aus der gemütlichen Abendunterhaltung bitterer Ernst: George wird tot aufgefunden, mitten auf der Weide und unter mysteriösen Umständen.

Für die Schafe ist schnell klar, dass das kein Unfall gewesen sein kann. Angeführt von der neugierigen Lily beginnt die Herde, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei geraten die tierischen Detektive nicht nur an merkwürdige Dorfbewohner, dunkle Geheimnisse und eine große Menge an Chaos, sondern sie stoßen auch auf Hinweise, die gefährlicher sind als gedacht. An dieser Stelle findest du Inhalte aus YouTube.

Dabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO). Lydia Harbottle / Anwältin Lydia, gespielt von Emma Thompson (67), Rebecca Hampstead, gespielt von Molly Gordon (30). Unterkategorien unter Horror





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thriller Und Dark Comedyokia Schafsläute Tierdetektiv Abenteuerfilm Humor Krimi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Windows 10: Wer diese Warnung nicht ernst nimmt, geht ein großes Risiko einMicrosoft gibt Nutzern von Windows 10 ein wichtiges Werkzeug, um eine unsichtbare Gefahr zu erkennen.

Read more »

„Glenkill“: Die flauschigste Krimi-Komödie des Jahres mit Anke Engelke & Bastian Pastewka ab Donnerstag im Kino„Glennkill: Ein Schafskrimi' bietet beste Unterhaltung und zeigt, dass eine vermeintlich leichtfüßige Komödie auch Tiefgang haben kann.

Read more »

'Glennkill: Ein Schafskrimi': Agatha-Christie-Nostalgie im Woll-PelzHugh Jackman als Schäfer, Schafe als Detektive und ein Kriminalfall mit Herz: Die Verfilmung des Kultromans 'Glennkill' macht aus dem düsteren Schafskrimi eine überraschend warmherzige Familienkomödie.

Read more »

Ein neuer 'Münchner im Himmel': Das sind die Kino-Highlights der Woche„Glennkill - Ein Schafskrimi“, „Meine Freundin Conni - Abenteuer mit Kranich Klaus“ und „Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang“, eine moderne Version der bekannten Aloisius-Geschichte von Ludwig Thoma: Das sind die Kino-Neustarts am 14. Mai.

Read more »