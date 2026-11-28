Ob in Berlin, München, Hamburg oder Köln – auch 2026 haben die Stars und Promis wieder einiges zu feiern. Auf dem roten Teppich zeigen internationale Gäste und die deutsche High-Society, was sie modisch zu bieten haben.

Ob in Berlin, München, Hamburg oder Köln – auch 2026 haben die Stars und Promis wieder einiges zu feiern. Auf dem roten Teppich zeigen internationale Gäste und die deutsche High-Society, was sie modisch zu bieten haben.

GALA zeigt Ihnen hier die schönsten Red-Carpet-Looks des Jahres. In ihrer Heimat Kitzbühel hat Vitoria Swarovski ihren ersten Romy-Award gewonnen und strahlt mit diesem um die Wette. Was für ein besonderer Anlass und Ort! In gräulicher Robe mit hohem Beinschlitz und drapiertem Rockteil wird die Moderatorin zum edlen Hingucker.

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Glamour, große Namen und modische Statements: Die wichtigsten deutschen Red Carpets 2026 zeigen einmal mehr, warum Deutschland im internationalen Society- und Eventkalender längst eine feste Größe ist. Von Berlin über München bis Hamburg versammeln sich Stars, Designer:innen, Filmschaffende und Influencer:innen auf roten Teppichen, die nicht nur für Blitzlichtgewitter, sondern auch für gesellschaftliche Debatten, Trends und große Emotionen sorgen. Den Auftakt macht unter anderem die Berlinale 2026, die im Februar die Hauptstadt in einen Magneten für internationale Filmstars verwandelt.