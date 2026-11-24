Reichlich Kunstschnee, Funkel-Deko und Schlagerstars in festlichen Outfits: Florian Silbereisen stimmt wieder auf Weihnachten ein. Dabei trifft ein Trauerfall die Show in diesem Jahr.

- Reichlich Kunstschnee, Funkel-Deko und Schlagerstars in festlichen Outfits: Florian Silbereisen stimmt wieder auf Weihnachten ein. Dabei trifft ein Trauerfall die Show in diesem Jahr.

Jährlich schauen Millionen Menschen zu, wenn Florian Silbereisen zur traditionellen ARD-Weihnachtsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ Schlager-Stars verschiedener Prominenz-Level versammelt. Vor kitschig-kultigen Kulissen und mit viel Funkelbeleuchtung werden dabei vor einem Live-Publikum Advents- und Weihnachtslieder präsentiert. Auch in diesem Jahr setzt das aus dem thüringischen Suhl übertragene Glitzer-Spektakel auf große Namen. Sängerin Andrea Berg und andere Schlagergrößen wie Marianne Rosenberg sowie Semino Rossi zählen zu den Gästen.

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Sänger Sascha wird als seine Rockabilly-Kunstfigur Dick Brave erwartet. Als dieser trat er etwa auch schon beim Festival Rock am Ring auf. Daneben hat die ARD bereits Ella Endlich, Andy Borg, Simone Sommerland, Vanessa Mai, Ross Antony und Nino de Angelo als Gäste angekündigt. Wieder dabei ist Rolf Zuckowski.

Sein Ohrwurm „In der Weihnachtsbäckerei“ ist schon in verschiedenen Versionen in Suhl auf die Bühne gekommen. Im vergangenen Jahr machte der international gefeierter Starpianist Lang Lang mit seiner Interpretation aus dem Kinderliedklassiker gar ein „emotionales Kunstwerk“, wie es etwa in einer Rezension auf „Klassikradio“ hieß. Das „Adventsfest der Volksmusik“ gibt es seit 2004, seit 2011 trägt die Schlagershow ihren jetzigen Namen „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“.

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Zu den Traditionen des „Adventsfests“ gehört, dass neben vielen Musikerauftritten bekannte Vertreter aus Film und Fernsehen eine Adventsgeschichte vorlesen. Zur illustren Reihe der Vorlese-Promis gehörten zuletzt etwa die „Tatort“-Schauspielerin Simone Thomalla, Moderator Thomas Gottschalk, Komiker Dieter „Didi“ Hallervorden und Modedesigner Guido Maria Kretschmer.

In der Regel strahlt die ARD das „Adventsfest“ am Samstag vor dem ersten Advent aus und punktet damit beim TV-Publikum: Im vergangenen Jahr, also 2025, war Silbereisen mit der Show laut Mediendienst „DWDL“ mit 4,52 Millionen Zuschauern Quotenkönig der Primetime gewesen. Als feierlicher Höhepunkt der auch als Eurovisionsshow betitelten Sendung gilt seit langem das Eintreffen des Friedenslichts aus Betlehem. Auch Kinderchöre begleiten immer wieder die Auftritte der Stars.

Bei allem besinnlichen Halligalli steht das „Adventsfest“ in diesem Jahr unter einem besonderen Stern. Denn kurz vor dem geplanten Sendetermin starb Elke Schleuß-Gillmeister. Sie war viele Jahre die Kostümbildnerin der Show - auch explizit für Silbereisen. Schleuß-Gillmeister sei noch bei den Vorbereitungen für die diesjährige Ausgabe des „Adventsfests“ involviert gewesen, sagte eine ARD-Sprecherin.

Auch Mitglieder der Show-Crew bekundeten ihre Trauer auf Social Media. Der choreografische Leiter Ludwig Mond schrieb in einer an seine verstorbene Kollegin gerichtete Nachricht bei Instagram etwa: „An Rente war bei dir ganz und gar nicht zu denken. Dafür war deine Leidenschaft einfach zu groß: für die Kostüme, für die Federn, für die Show.

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“ Silbereisen selbst hatte sich etwa in einem früheren MDR-Interview begeistert von Schleuß-Gillmeister gezeigt. „Ich hab die Elke kennengelernt, das war 1989, damals bin ich zum ersten Mal in einer Show aufgetreten, wo sie auch mit dabei war. “ Besonders eng sei die Zusammenarbeit geworden, als er die „Feste“-Shows als Showmaster übernommen habe und sie ihn mit ausgefallenen Anzügen ausstattete.

„Durch diese bunten Anzüge bin ich den Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen und Elke hat da einen großen Anteil beigetragen, deshalb bin ich ihr natürlich auch immer sehr, sehr dankbar. “