Global Airlines: Insolvenz nach nur vier Flügen mit Airbus A380

James Asquiths Global Airlines wird zwangsliquidierter Airbus A380 landete nur viermal. Der Traum vom goldenen Reisezeitalter endet vor dem High Court.

Die britische Fluggesellschaft Global Airlines wird auf gerichtliche Anordnung zwangsaufgelöst. Der Traum des Unternehmers James Asquith, das Fliegen mit einem einzigen Airbus A380 zu revolutionieren, ist nach gerade einmal vier kommerziellen Passagierflügen gescheitert.

Das höchste Gericht für England und Wales, der High Court of Justice, hat die Liquidation des insolventen Unternehmens angeordnet und einen Insolvenzverwalter eingesetzt.

Geschichte des Unternehmens und der Maschine

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Die Ursprünge von Global Airlines reichen bis Juli 2021 zurück. Damals gründete der 37-jährige James Asquith das Unternehmen mit dem ambitionierten Ziel, den Luftverkehr neu zu definieren. Asquith, der zudem als Buchautor und Influencer mit einer Million Followern auf Instagram aktiv ist, verfolgte eine klare Vision. Er wollte Passagiere zurück in ein goldenes Zeitalter des Reisens versetzen und das Erlebnis an Bord durch gehobenen Komfort wiederbeleben.

Für die Umsetzung seiner Pläne benötigte er die passende Infrastruktur. Im Mai 2023 kaufte Global Airlines einen Airbus A380, den das Unternehmen offiziell im Februar 2024 übernahm. Das Riesenflugzeug mit dem Kennzeichen 9H-GLOBL stand zuvor im Dienst der China Southern Airlines. Nach fast zehn Jahren im aktiven Einsatz war die Maschine Ende 2022 ausgemustert worden.

Der gescheiterte Betrieb und die juristische Klage

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Trotz des beeindruckenden Flugzeugs war der kommerzielle Erfolg der Global Airlines extrem begrenzt. Wie das Fachmagazin Flug Revue bestätigt, befand sich der Airbus nur viermal mit zahlenden Gästen an Bord in der Luft. Diese wenigen Flüge wurden im Mai 2025 durchgeführt. Zwei dieser Reisen gingen von Glasgow nach New York und zurück, zwei weitere starteten in Manchester mit demselben Ziel.

Die kurze Betriebsphase endete abrupt, nachdem der A380 zu Wartungsarbeiten nach Dresden geflogen war. Von dort wurde das Flugzeug im Juli 2025 direkt zum Flugzeuglagerplatz Tarbes in Frankreich überführt. Damit schien das vorläufige Aus für den Super-Jumbo besiegelt, der am 25. September 2012 zu seinem Jungfernflug abgehoben war. Der Plan, den Markt des Typs A380 umzukrempeln, ist nun endgültig gescheitert.

Die Zwangsliquidation folgte auf eine Klage einer Gläubigerin aus Florida. Das Gericht gab der Klägerin recht, was zur Anordnung der Liquidation führte. Laut dem Luftfahrt-Blog One Mile at a Time (OMAT) hat die Geschäftsführung seitdem keine Kontrolle mehr über das Unternehmen. Asquith hatte zuvor optimistisch verkündet, seinen Riesen-Airbus noch vor Weihnachten wieder abheben zu lassen, doch dies geschah nicht.

Ausstieg von Partnern und zukünftige Perspektiven

Die Situation für Global Airlines verschlechterte sich zusätzlich durch den Ausstieg wichtiger Partner. Medienberichten zufolge stiegen OnlyFans-Mitgründer Tom Stokely und Direktor Prashant Uttamchandani bereits im April beziehungsweise Mai 2026 aus. Dieser Rückzug bedeutete einen weiteren Schlag für die finanzielle Stabilität des Projekts.

Noch im Juni 2025 hatte Asquith in der Daily Mail einen offenen Brief an künftige Passagiere veröffentlicht. Darin drückte er seine Überzeugung aus, den Wunsch nach Verbesserung des Reiseerlebnisses mit dem größten jemals gebauten Verkehrsflugzeug der Welt zu erfüllen. Doch diese Hoffnung zerschlug sich nun mit der Bruchlandung des Unternehmens. Der Airbus A380 steht nun still in Tarbes, während das Unternehmen liquidiert wird.