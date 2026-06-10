Global Peace Index 2026: Die Welt wird weiter unfriedlicher

Der neue Global Peace Index 2026 zeigt, dass die Welt insgesamt weiter unfriedlicher wird. Einige Staaten behaupten sich jedoch seit Jahren an der Spitze der Friedensrangliste.

Der neue Global Peace Index 2026 zeigt: Die Welt wird insgesamt weiter unfriedlicher. Doch einige Staaten behaupten sich seit Jahren an der Spitze der Friedensrangliste.

Das Institute for Economics and Peace (IEP) hat 163 Länder anhand von 23 Merkmalen untersucht. Bewertet werden unter anderem Konflikte, gesellschaftliche und Militarisierung. Das Ergebnis: Der weltweite Friedensindex verschlechterte sich 2025 um weitere 0,7 Prozent. Es ist bereits die zwölfte Verschlechterung in Folge, wie es zum 19.

Mal hintereinander das friedlichste Land der Welt ist. Dahinter folgen Neuseeland, die Schweiz, Slowenien und Irland. Auch Österreich, Portugal, Singapur, Finnland und Japan gehören zu den zehn Bestplatzierten. Die Top 20 werden weiterhin von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum dominiert.

Neben den Spitzenreitern schafften es auch Dänemark, Malaysia, Tschechien, Kanada, Ungarn, Bhutan, die Niederlande, Mauritius, Lettland und Australien auf die vorderen Plätze. Die Bundesrepublik liegt nur noch auf Rang 28 und verliert im Vergleich zum Vorjahr fünf Plätze. Besonders deutlich verbessert hat sich dagegen Polen, das um 23 Plätze auf Rang 22 klettert. Am unteren Ende des Rankings finden sich vor allem Staaten, die von Kriegen, Gewalt oder schweren politischen Krisen betroffen sind.

Russland bleibt wie im Vorjahr das unfriedlichste Land der Erde. Dahinter folgen Sudan, die Demokratische Republik Kongo, die Ukraine und Israel. Laut den Studienautoren hat sich die Lage in sieben von acht Weltregionen verschlechtert. Gleichzeitig steigen die Verteidigungsausgaben vieler Staaten, und weltweit sind rund 117 Millionen Menschen auf der Flucht.

Der Global Peace Index zeichnet damit ein klares Bild: Während einige Länder weiterhin als Stabilitätsanker gelten, nimmt die Friedlichkeit weltweit seit Jahren kontinuierlich ab





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