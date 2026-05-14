Global Reporter Jake Epstein erlebt Angriff auf Kiew im Parkhaus

Global Reporter Jake Epstein erlebte den Angriff auf Kiew im Parkhaus, wo er und andere Menschen Schutz suchten vor den Drohneneinflüssen und dem ballistischen Beschuss. Russland greift die Ukraine mit 1560 Drohnen an, und die Ukraine nutzt GPS-Störungen, um die Drohnen abwehren zu können.

Global Reporter Jake Epstein erlebte den Angriff auf Kiew im Parkhaus . Zunächst kamen tagsüber scheinbar endlosen Wellen russischer Drohnen, gefolgt von ballistischen Raketen in der Nacht.

Reporter von "Business Insider" (gehört wie BILD zu Axel Springer) waren in einem kühlen, voll besetzten Parkhaus, das als Luftschutzkeller diente, und erlebten die nächtliche Beschuss. Einige der 675 Drohnen und 56 Marschflugkörper kamen durch und legten ganze Gebäude in Trümmer. Die Menschen taten im Schutzraum, was sie konnten, und versuchten unter anderem, leise mit anderen zu unterhalten und auf ihre Handys nach aktuellen Informationen zu suchen.

Russland greift die Ukraine mit 1560 Drohnen an, ein Wohnhaus in Kiew stürzt ein. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR warnte vor einem groß angelegten Luftangriff auf kritische Infrastruktur und Lebenserhaltungssysteme großer Städte. Gegen 1 Uhr nachts erhielten die Menschen in Kiew Meldungen über Starts ballistischer Raketen und begaben sich in Schutzräume. Explosionen erschütterten die Stadt und rissen auch die Menschen in dem umfunktionierten Parkhaus immer wieder hoch.

Die Kombination von Tag- und Nacht-Angriffen entwickelt sich zu einer neuen Taktik. Die Denkfabrik "Institute for Science and International Security" sieht in den kombinierten Nacht-Tag-Angriffszyklen eine bedeutende operative Entwicklung für Russland





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