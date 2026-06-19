Globale Autoliebhaber: Welche Modelle 2025 weltweit die Nase vorn haben

Während in Deutschland der Golf weiterhin die Verkaufscharts anführt, zeigen sich in anderen Ländern überraschende Spitzenreiter: von Porsche 911 in Andorra über chinesische Elektroautos bis hin zu lokalen Spezialitäten. Eine Auswertung des Instagram-Kanals offenbart die vielfältigen Präferenzen beim Autokauf weltweit.

In Deutschland ist die Sache klar: Auch 2025 war der Golf bei uns wieder das meistverkaufte Auto. So weit, so erwartbar. Doch in anderen Ländern ticken Autokäufer anscheinend ganz anders.

Das zeigt eine Auswertung des Instagram-Kanals, die das Nutzerverhalten in verschiedenen Ländern analysiert hat. Das spektakulärste Beispiel ist Andorra. Dort steht ausgerechnet der Sportwagen Porsche 911 ganz oben! In dem Fürstentum mit rund 85.000 Einwohnern reichten aber auch gerade einmal 86 Fahrzeuge für den Spitzenplatz.

Insgesamt dominiert weltweit ein Pick-up, also ein Auto mit offener Ladefläche. Und zwar der Toyota Hilux. Laut Auswertung ist er in 24 Ländern klar vorn. Kein Wunder, gilt er doch als unverwüstliches Arbeitstier, das in vielen Regionen der Welt als zuverlässiges Fahrzeug für Handel und Handwerk geschätzt wird.

Die Liste zeigt auch: Chinesische Autos sind weltweit auf dem Vormarsch. Sogar bis nach Äthiopien haben sie es geschafft. Dort ist die kompakte Limousine Roewe i5 auf dem ersten Platz - mit Verbrenner. Ebenfalls aus China, aber mit Elektromotor, kommt Albaniens Liebling 2025.

Es handelt sich um den elektrischen Kleinwagen BYD Seagull. Den gibt es übrigens auch bei uns, hier heißt er aber anders. Nach wie vor greifen die Kunden in einigen Ländern besonders zu heimischen Fabrikaten, die teilweise bei uns komplett unbekannt sind. So führt ein Auto namens Perodua Bezza in Malaysia.

Die kleine Limousine ist eine Eigenentwicklung mit Toyota-Technik. In Vietnam steht der elektrische VinFast VF3 auf Platz eins, in Japan der Honda N-Box, in Italien der Fiat Panda und in Tschechien der Skoda Octavia. Diese Übersicht verdeutlicht, wie unterschiedlich die Vorlieben für Automodelle weltweit sein können - von Sportwagen über robuste Pick-ups bis hin zu lokal produzierten Kleinwagen. Während in Deutschland der Golf dominierend ist, spiegeln die Spitzenmodelle in anderen Ländern oft regionale Bedürfnisse, wirtschaftliche Gegebenheiten und kulturelle Präferenzen wider.

Der Toyota Hilux als globaler Favorit in vielen Ländern unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen, während der Aufstieg chinesischer Marken wie Roewe und BYD den wachsenden Einfluss Asiens auf den internationalen Automobilmarkt zeigt. Gleichzeitig bleiben in Ländern wie Malaysia, Vietnam, Japan, Italien und Tschechien heimische Modelle an der Spitze, die auf lokale Märkte und Traditionen zugeschnitten sind.

Diese Vielfalt macht deutlich, dass der globale Automarkt alles andere als homogen ist und dass Erfolg in einem Land keine Garantie für weltweite Beliebtheit bedeutet. Die Analyse des Instagram-Kanals liefert damit einen spannenden Einblick in die unterschiedlichen Fahrzeugpräferenzen quer durch alle Kontinente und wirft die Frage auf, welche Faktoren letztlich den Autokauf in verschiedenen Regionen bestimmen - ob es der Preis, die Verfügbarkeit, das Image oder schlichtweg die gewohnte Markentreue ist





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