Globale CO2-Emissionen steigen 2024 laut Exeter-Studie

Forscher der Universität Exeter und der LMU München melden steigende CO2-Emissionen für 2024. Die Konzentration erreicht 428 ppm, während die Ozean-Senke schwächelt.

Die globalen Treibhausgasemissionen zeigen im laufenden Jahr einen deutlichen Anstieg, was die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels vor neue Herausforderungen stellt. Eine aktuelle Analyse des wissenschaftlichen Teams unter Leitung von Pierre Friedlingstein von der britischen Universität Exeter verdeutlicht diese Entwicklung detailliert. An der Untersuchung waren auch Forschende der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), des Alfred-Wegener-Institut s sowie über neunzig weitere Institutionen weltweit beteiligt. Die Ergebnisse betreffen insbesondere die Zunahme von Emissionen aus Landnutzungsänderungen, die vor allem durch die Umwandlung von Waldflächen in Acker- oder Weidelandschaften verursacht werden.

Kohlendioxidkonzentration erreicht 428 ppm

Die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) in der Erdatmosphäre wird in diesem Jahr voraussichtlich bei 428 Teilen pro Million (ppm) liegen. Dieser Wert markiert eine weitere Anreicherung des Treibhausgases in der Atmosphäre, die sich über längere Zeiträume hinweg kumuliert. Pierre Friedlingstein warnte davor, dass die globale Durchschnittstemperatur nur dann unter 1,5 Grad Celsius gehalten werden kann, wenn die Gesamtemissionen signifikant reduziert werden. Die aktuelle Entwicklung widerspricht den notwendigen Pfaden zur Erreichung dieses klimapolitischen Ziels, da die Emissionen aus fossilen Brennstoffen und der Industrie weiterhin hoch bleiben.

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Landnutzung und Brände treiben Werte hoch

Clemens Schwingshackl von der LMU München, der die Bestimmung der Landnutzungsemissionen koordinierte, identifizierte spezifische Ursachen für den Anstieg. Vor allem Brände in trockengelegten Torflandschaften und die Degradierung von Wäldern in Äquatorialasien haben zu höheren Emissionen geführt. Diese Bereiche spielen eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung von gespeichertem Kohlenstoff. Zudem waren die Verkehrsrouten für Handelsschiffe, einschließlich Öl- und Flüssiggastanker, durch die Straße von Hormus aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise stark eingeschränkt, was jedoch nicht als primärer Treiber für den globalen CO2-Anstieg in diesem spezifischen Datenpunkt genannt wird.

Dekarbonisierung schreitet trotz Wachstums voran

Trotz der steigenden Emissionswerte gibt es positive Signale im Bereich der Energiewende. Zwischen 2016 und 2025 ist die Anzahl der Volkswirtschaften, die sowohl ihre CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen senken als auch ihr Wirtschaftswachstum steigern konnten, auf 40 gestiegen. Erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge gleichen den zunehmenden Energiebedarf zunehmend aus. Nachhaltige Energiequellen wie Strom aus Sonne und Wind decken bereits einen großen Teil des erhöhten Bedarfs. Sie gleichen mittlerweile etwa zwei Drittel der CO2-Emissionen aus, die durch den steigenden Energieverbrauch entstehen.

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Indien verzeichnet Emissionsanstieg

Die Emissionen Indiens werden voraussichtlich um 4,4 Prozent steigen, was auf das anhaltende Wirtschaftswachstum des Landes zurückzuführen ist. Gleichzeitig nehmen die Emissionen aus der Kohlenutzung in einigen anderen Regionen um 0,3 Prozent zu, während sie in anderen Bereichen um 0,9 Prozent im Jahr 2026 abnehmen sollen. Pierre Friedlingstein betonte, dass der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden muss, damit die globalen Emissionen ihren Höchststand erreichen und anschließend sinken. Die Dekarbonisierung ist also im Gange, aber das Tempo reicht für die strengen Klimaziele möglicherweise noch nicht aus.

Natürliche Senken schwächeln durch El Niño

Judith Hauck, Umweltforscherin am Alfred-Wegener-Institut, koordinierte die Abschätzungen zur CO2-Senke im Ozean. Natürliche CO2-Senken, insbesondere die Ozeane und Wälder, nehmen Treibhausgase auf und binden sie. Im vergangenen Jahrzehnt haben sie knapp die Hälfte (49 Prozent) der menschlichen Emissionen gebunden. Seit etwa einem Jahrzehnt ist die jährlich aufgenommene Menge jedoch ungefähr gleich geblieben. Die Speicherfähigkeit der Landsenke hat sich nach der erheblichen Schwächung während des El Niños in den Jahren 2023 und 2024 zwar erholt. Wie sich der starke El Niño von 2026 auswirken wird, bleibt abzuwarten, da Judith Hauck erwartet, dass Effekte des beginnenden El Niño im Jahr 2027 deutlich werden. Das Jahr 2026 wird als etwas ruhiger für Land und Ozeane eingeschätzt.