Globale Microsoft-Störung beeinträchtigt Behörden und Wirtschaft weltweit

Massiver Microsoft-Ausfall betrifft Exchange, Teams und Behörden wie australischen Geheimdienst. Ursache ist ein fehlerhaftes Update, kein Cyberangriff, laut Tony Burke.

Ein gravierender technischer Defekt bei Microsoft hat am Donnerstag und Freitag den globalen IT-Betrieb massiv gestört. Die Auswirkungen betrafen namhafte Dienste wie Outlook und Teams, wodurch Unternehmen und staatliche Stellen weltweit in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt wurden. Die Wiederherstellung der Systeme verlief schleppend und zog sich über einen Zeitraum von etwa zehn Stunden hin. Das Technologieunternehmen bestätigte, dass die Bemühungen zur Behebung der Störungen nicht wie geplant vorankamen.

Ursache ist fehlerhaftes Update statt Cyberangriff

Die Störung basiert auf einem Software-Defekt, der explizit als fehlerhaftes Update eingestuft wird. Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke betonte, dass Microsoft offiziell keine Hinweise auf einen Cyberangriff sieht. Die Art des Fehlers erinnere an die weltweite IT-Panne, die im Jahr 2024 durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike verursacht wurde. Verantwortlich für die Ausfälle sind vor allem Funktionen der Plattform Microsoft 365, die auf der cloudbasierten E-Mail-Lösung Exchange Online aufbauen. Mehrere Server waren unerwartet nicht verfügbar, was jedoch nicht auf einen plötzlichen Anstieg der Datenlast zurückzuführen war.

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Auswirkungen auf Sicherheitsbehörden und Politik

Besonders empfindliche Bereiche der öffentlichen Verwaltung wurden von der Schieflage getroffen. In Australien meldeten sowohl der Geheimdienst als auch die Bundespolizei Ausfälle ihrer Kommunikationssysteme. Um die Lage zu kontrollieren, aktivierte die Regierung in Canberra ein Abkommen mit Microsoft, um priorisierte Unterstützung bei der Wiederherstellung der Systeme zu erhalten. Auch in den Vereinigten Staaten blieb die Politik nicht verschont, da das US-Repräsentantenhaus Einschränkungen für seine Nutzer vermeldete. Diese Ereignisse unterstreichen die Abhängigkeit kritischer Infrastrukturen von einzelnen Cloud-Anbietern.

Globale Reichweite der technischen Panne

Die technische Panne breitete sich exponentiell über verschiedene Kontinente aus. Auf der Überwachungsplattform Downdetector wurden in den USA in der Spitze mehr als 130.000 gemeldete Ausfälle gezählt, bevor die Probleme am Freitag den asiatisch-pazifischen Raum erreichten. Microsoft dokumentierte den komplexen Lösungsprozess öffentlich auf der Online-Plattform X. Zunächst wurden Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA identifiziert, bevor die Warnung auf globale Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 ausgeweitet wurde. Ingenieure versuchten zunächst, den Datenverkehr von problematischen Servern wegzuleiten, was jedoch nur vorübergehend half.

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Wirtschaftliche Folgen und technische Herausforderungen

Die wirtschaftlichen Ripple-Effekte der Störung waren weitreichend und betreffen unterschiedlichste Sektoren. Die KI-Entwickler OpenAI und Anthropic untersuchten Schwierigkeiten mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten, die nicht wie erwartet funktionierten. Der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group war gezwungen, die Vorlage seiner Quartalszahlen aufgrund der IT-Probleme zu verschieben. Der Software-Riese berichtete, dass ein Prozess auf den betroffenen Servern entdeckt wurde, der diese lahmlegte. Trotz des Versuchs, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren und positive Ergebnisse zu erzielen, kam es zu Rückschlägen, da sich die Server erneut aufhängten, sobald Datenverkehr eintraf.

Geschichte wiederkehrender Störungen bei Microsoft

Obwohl Ausfälle von Online-Diensten zur heutigen Normalität gehören, sind die bei Microsoft beobachteten Probleme von besonderer Dauer und Komplexität. In der Vergangenheit blieben Störungen meist kurz, doch bei diesem Vorfall zogen sie sich über viele Stunden hin. Erst im vergangenen Monat hatte ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Probleme gesorgt. Auch Ende August durchlebten Microsofts E-Mail-Dienste einen stundenlangen großflächigen Ausfall, bei dem Nutzer sich nicht einloggen oder Nachrichten austauschen konnten. Damals nannte das Unternehmen ein Problem in der Cloud-Infrastruktur als Ursache, was die anhaltende Instabilität der zugrundeliegenden Systeme verdeutlicht.