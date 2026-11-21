Der globale Markt für E-Autos stagniert trotz chinesischer Exporte. Während Europa stark wächst, kämpfen China und Nordamerika mit Einbrüchen bei den Verkaufszahlen im Jahr 2026.

Im Jahr 2026 zeigt sich der globale Markt für Elektrofahrzeuge in einem komplexen Zustand. Weltweit wurden rund 20 Millionen E-Autos verkauft, was etwa einem Viertel aller Neuwagen entspricht. Dies entspricht kaum einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch verändert sich die Verteilung der Antriebsarten deutlich. In der ersten Jahreshälfte 2026 entfielen 17 Prozent der verkauften Neuwagen auf reine Elektrofahrzeuge. Gleichzeitig sank der Marktanteil von Benzinerfahrzeugen von 52 Prozent im ersten Halbjahr 2025 auf 49 Prozent im ersten Halbjahr 2026. Dies markiert historisch den ersten Moment, in dem Verbrenner weniger als die Hälfte des Gesamtmarktes ausmachen.

Marktdynamik und regionale Unterschiede

Die Entwicklung verläuft nicht einheitlich über alle Kontinente. In Europa verzeichneten die Verkäufe von E-Autos von Januar bis September 2026 einen Anstieg von 30 Prozent. Der weltweite Markt wuchs in diesem Zeitraum lediglich um drei Prozent auf insgesamt 15,5 Millionen Fahrzeuge. Dieser geringe globale Zuwachs resultiert aus einem starken Wachstum in Europa und anderen Regionen, das durch Rückgänge in China und Nordamerika ausgeglichen wird. BesondersChina verzeichnete einen deutlichen Einbruch bei den Absatzzahlen. Von Januar bis September 2026 wurden 22 Prozent weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang betrifft den gesamten chinesischen Automarkt und nicht nur die Elektromobilität.

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China bleibt jedoch der unangefochtene Hauptakteur auf dem Weltmarkt. Von den weltweit 15,5 Millionen verkauften Fahrzeugen entfielen 8,1 Millionen auf den chinesischen Markt, was 52 Prozent entspricht. Ein Jahr zuvor lag dieser Anteil noch bei 62 Prozent. Die Preise für Elektrofahrzeuge sind attraktiv geworden. 2025 kosteten fast sieben von zehn reinen E-Autos ohne staatliche Förderung weniger als ein vergleichbares Verbrennermodell. Trotz dieser Preisvorteile sanken die Absatzzahlen 2026. Ein wesentlicher Grund ist die Krise im gesamten chinesischen Automarkt. Die Verkäufe von Verbrennern brachen sogar um rund 31 Prozent ein, was sie besonders hart trifft.

Regulierung und politische Rahmenbedingungen

Die staatlichen Kaufanreize in China haben sich seit Januar 2026 grundlegend verändert. Die Abwrackprämie ist不再是 ein fester Betrag, sondern richtet sich prozentual nach dem Kaufpreis. Käufer von günstigen Fahrzeugen erhalten dadurch weniger Geld zurück. Diese Regelung betrifft Elektroautos ebenso wie Verbrenner. Zudem sind Elektrofahrzeuge seit Januar nicht mehr vollständig von der Kaufsteuer befreit. Stattdessen müssen Käufer fünf Prozent Kaufsteuer entrichten. Viele Käufer zogen ihre Kaufentscheidungen deshalb noch auf Ende 2025 vor, um die früheren Bedingungen zu nutzen.

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Zusätzlich zu den politischen Maßnahmen steigen die Spritpreise in China. Dies beschleunigt den Verdrängungskampf zugunsten der Elektromobilität. Von Januar bis September 2026 waren 58 Prozent der neu verkauften Autos in China E-Autos. Nur noch 42 Prozent der Neuwagen waren Verbrenner. China dominiert auch die Produktion. 2025 kamen fast drei von vier Fahrzeugen aus chinesischer Produktion. Sechs der zehn größten E-Auto-Hersteller der Welt kommen aus dem Land. Chinesische Hersteller verkauften 2025 zusammen 60 Prozent aller E-Autos der Welt. Europäische und nordamerikanische Hersteller kamen auf je rund 15 Prozent.

Exportstrategien und europäische Preisanpassung

Da China mehr E-Autos produziert, als der Inlandsmarkt abnehmen kann, werden große Mengen exportiert. Von Januar bis September 2026 exportierte China insgesamt 8,2 Millionen Autos. Das waren 67 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Fast die Hälfte davon waren Elektroautos. Rund vier Millionen E-Autos gingen ins Ausland, mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. China profitiert stark vom europäischen Markt. Dort wächst die Nachfrage nach E-Autos besonders stark. Der wichtigste Grund ist der sinkende Preisunterschied.

Lange war das E-Auto in Europa deutlich teurer als der Verbrenner. 2025 ist der Aufpreis jedoch stark gesunken. In Deutschland, Italien und Großbritannien kostete ein reines E-Auto 2024 im Schnitt noch 34 Prozent mehr als ein vergleichbarer Verbrenner. 2025 waren es nur noch 17 Prozent. Zwei Gründe sind hierfür ausschlaggebend. Erstens sind die Batteriekosten gesunken. Allein 2025 sanken sie um acht Prozent. Zweitens kommen immer mehr kleinere und günstigere Modelle auf den Markt. Hinzu kommt, dass steigende Spritpreise das Fahren mit einem Verbrenner verteuern, was die Wettbewerbsfähigkeit der Elektromobilität in Europa weiter stärkt.