Globaler Kampf gegen Terrorfinanzierung: Deutschland ruft Staaten zur Zusammenarbeit auf

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben Bundesfinanzminister Jörg Kukies und die Präsidentin der FATF, Elisa de Anda Madrazo, zu einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen die Finanzierung von Terrorismus aufgerufen. Der Privatsektor, insbesondere Banken und Bezahlplattformen, soll ebenfalls aktiv an der Bekämpfung der Terrorfinanzierung beteiligt werden.

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) und Elisa de Anda Madrazo, die Präsidentin der Anti-Geldwäsche-Institution FATF , haben Staaten zur Zusammenarbeit aufgerufen, um die Finanzierung von Terrorismus zu bekämpfen. Die Bedeutung der Beteiligung des Privatsektor s, insbesondere Banken und Bezahlplattformen, wurde ebenfalls betont. Kukies bezeichnete die Bekämpfung der Terrorfinanzierung als einen integralen Bestandteil der Sicherheitspolitik.

Zum ersten Mal nimmt die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. De Anda Madrazo betonte die Notwendigkeit einer vereinten globalen Anstrengung gegen den Terrorismus. Nach Erkenntnissen der FATF ermittelt weniger als ein Drittel der Länder weltweit gegen Terrorismus und geht strafrechtlich dagegen vor. Sie hob hervor, dass die Finanzierung grenzüberschreitend sei, genau wie das Finanzsystem, und betonte die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit dem Privatsektor. Kukies ergänzte, dass ein Großteil der illegalen Finanzierung über den Privatsektor abgewickelt werde.Die Konferenz „No Money for Terror“ in München wird von 60 Delegationen aus aller Welt besucht, darunter Außen-, Innen-, Verteidigungs- und Finanzminister. Kukies betonte die Wichtigkeit, sich nicht nur auf einzelne Angriffe zu konzentrieren, sondern auch auf die Organisationen dahinter. Die Attacken seien für die Täter nicht teuer, doch die Finanzierung der Organisationen sei kostspielig. Der Minister forderte zudem, nicht nur Barzahlungen, sondern auch digitale Währungen im Blick zu behalten. Die Fortschritte und Raffinesse von Terrororganisationen bezogen auf digitale Finanzierungsmethoden, insbesondere mittels Blockchain und Krypto-Kanälen, seien nicht zu ignorieren. Kukies plädierte außerdem für die Ausstattung der Behörden mit wirksamen Instrumenten, um Verbindungen zwischen organisiertem Verbrechen und Terrorfinanzierung zu entschlüsseln.





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Terrorfinanzierung FATF Münchner Sicherheitskonferenz Deutschland Internationale Zusammenarbeit Privatsektor Kryptowährungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jürgen Klopps neue Herausforderung: Globaler Fußball-Botschafter für Red BullJürgen Klopp hat bei seiner Vorstellung als 'Global Head of Soccer' bei Red Bull für großes Aufsehen gesorgt. Der ehemalige Liverpool-Trainer will die verschiedenen Fußball-Standorte des Konzerns unterstützen und inspirieren, ohne jedoch direkt in den operativen Ablauf einzugreifen. Klopp betont, dass er keine Trainerposition übernehmen wird und sich vor Ort ein Bild der Situation machen will.

Weiterlesen »

Herzogin Meghan + Prinz Harry: In neuem Statement warnen sie vor 'globaler Krise'Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich in einem Statement zu den Richtlinienänderungen des Unternehmens 'Meta' geäußert. Sie sehen in den Maßnahmen de...

Weiterlesen »

XTB: Ihr globaler Broker für Aktien, ETFs und CFDsXTB, ein internationaler Broker, bietet seinen deutschen Kunden durch seine Niederlassung in Berlin erstklassigen Support, Schulungen und technische Hilfe. Handeln Sie in allen Börsenlagen und mit jeder Kontogröße! Aktien, ETFs oder CFDs – egal ob aktives Daytrading oder längerfristiges Investieren.

Weiterlesen »

Deutsche Wirtschaft: Langsamere Wachstumserholung trotz globaler UnsicherheitenDie deutsche Wirtschaft soll nach zwei Jahren Rezession nur schwach zulegen. Auch die französische Wirtschaft sieht sich mit Herausforderungen konfrontiert. Der IWF warnt vor einer wachsenden Kluft zwischen Industrieländern und Schwellenländern sowie vor Unsicherheiten in der internationalen Politik.

Weiterlesen »

Zusammenarbeit mit der EU-Kommission: Meta und X versprechen härteres Vorgehen gegen HassredeMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Internet-Statistik: Betreiber DE-CIX: Globaler Datenverkehr steigt deutlich anFrankfurt/Main - Der internationale Internetverkehr ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. DE-CIX, einer der weltweit führenden

Weiterlesen »