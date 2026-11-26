Studie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zeigt dramatischen Einbruch der Süßwasservorräte. Ursachen sind Ozean-Interaktionen und El Niño.

Der globale Süßwasservorrat erlitt in den Jahren 2023 und 2024 den stärksten Einbruch seit Beginn der instrumentellen Messungen. Eine umfassende Untersuchung unter der Leitung von Yongqiang Zhang von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking belegt, dass Flüsse und Seen in diesem Zweijahreszeitraum so wenig Wasser führten wie in keinem anderen Zeitraum zwischen 1991 und 2025. Diese drastische Reduktion der Wasserressourcen trat sogar in Regionen auf, die klimatisch als feucht gelten, was auf eine tiefe Störung des natürlichen Wasserkreislauf s hindeutet.

Methodik und wissenschaftliche Datengrundlage

Das Forschungsteam um Yongqiang Zhang stützte seine Analysen auf Abflussmessungen aus 150 großen Flusseinzugsgebieten sowie Satellitendaten von mehr als 1,2 Millionen Gewässern. Zur Bestimmung des Flussabflusses wurden Daten von Wasserbehörden genutzt und in KI-Modelle eingespeist. Der Temperaturanstieg lag in diesem Zweijahreszeitraum um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Globale Abflussmengen nahmen um rund 5,7 Prozent ab, während die aktive Oberflächenwasserspeicherung um etwa 9,5 Prozent zurückging. Diese synchronen Einbrüche markierten eine klare Abweichung von der zuvor vergleichsweise stabilen Entwicklung.

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Regionale Disparitäten und Ozean-Interaktionen

Die Ursachen für den Rückgang liegen vor allem in einem geringeren Niederschlag an Land sowie veränderten Verdunstungsraten. Obwohl die globalen Niederschläge insgesamt zunahmen, geschah dies vorwiegend über den Meeren, während die Landflächen trockener wurden. Große Wasserverluste wurden in Süd- und Nordamerika, im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und in Zentralasien verzeichnet. Südamerika allein verantwortete rund 70 Prozent des weltweiten Rückgangs der Abflussmengen. Ein spezifischer Mechanismus in Südamerika war das gleichzeitige Auftreten von El Niño im Pazifik und einer starken Erwärmung des tropischen Nordatlantiks, was zu einem Abtransport von Feuchtigkeit und verstärkten Dürren führte.

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Ökologische Risiken und Kipppunkte im Amazonas

Forscher warnen vor einer Kettenreaktion im Amazonasbecken, das durch anhaltenden Wassermangel gefährdet ist. Der Tod von Bäumen reduziert die Verdunstung über die Baumkronen und mindert die Rückführung von Feuchtigkeit in die Atmosphäre. Dies kann die regionalen Niederschläge weiter verringern und einen sich selbst verstärkenden Trockenheitskreislauf in Gang setzen. Die Ergebnisse der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zeigen, dass Wasserressourcen empfindlicher auf extreme Erwärmung reagieren als zuvor angenommen. Selbst bei einer feuchter werdenden Atmosphäre können Landoberflächen trockener werden, was auf tiefgreifende Veränderungen im globalen Wasserkreislauf schließen lässt.

Erholung 2025 und künftige Herausforderungen

Als sich das Klimaphänomen El Niño 2025 abschwächte, endete auch das kombinierte Wirken der beiden Ozeane. Die globalen Abflussmengen erholten sich daraufhin wieder in Richtung ihres langfristigen Mittelwerts. Dies geschah trotz der Tatsache, dass 2025 das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war. Die Studie unterstreicht die erheblichen Folgen für Ökosysteme, Wirtschaft und die zukünftige Wasserversorgung der Menschheit. Die Daten belegen, dass extreme Hitze selbst in feuchten Zonen zu abrupten Wasserverlusten führen kann und damit bestehende Versorgungsstrukturen weltweit unter Druck setzt.