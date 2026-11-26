Nach Glorias Kritik schlagen Cecilia und Carina zurück. Dabei kommen auch alte Seitenhiebe und private Beziehungen zur Sprache.

zurück, nachdem Gloria eine Story von Cecilia öffentlich auseinandergenommen hatte. Auslöser war die Frage eines Followers, warum die Frauen von "" Carina so sehr haten würden.

Cecilia hatte ihre Freundin daraufhin als stark und schön beschrieben und erklärt, Carina sehe "verdammt gut aus". Deshalb schlage ihr so viel Neid entgegen. Gloria nimmt das ganz anders auf und fühlt sich von den anderen Frauen abgewertet.

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Allerdings hält Cecilia nun direkt dagegen und meint, sie würde niemals jemandem "irgendwie sagen, wie du aussiehst". Sie nennt Gloria zudem ein "Pick-Me-Girl" und behauptet, sie habe ein "Aufmerksamkeitssyndrom". Nachdem sie zwei Wochen lang geschwiegen habe, kündigt Gloria nun ein ausführliches Reel an, in dem sie ihre Sicht der Dinge schildern will. Gloria hatte in ihrer Story zuvor offen über Bodyshaming gesprochen, das sie regelmäßig erlebe.