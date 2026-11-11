Eine Analyse von 80.302 Typ‑2‑Diabetikern zeigt, dass das Absetzen von GLP‑1‑Therapien das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod fast verdoppelt.

Eine neue italienische Studie mit 80.302 Typ‑2‑Diabetikern zeigt, dass das Absetzen von GLP‑1‑Medikamenten das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod fast verdoppelt - und in Extremfällen die Sterblichkeit fünffach erhöht.

Ergebnisse der italienischen Studie

Die Forscher werten Daten von 301 Diabetes‑Zentren zensiert und teilen die Patienten in zwei Gruppen. 39,5 % beendeten die Therapie nicht, 60,5 % brachen sie ab. Alle hatten keine bekannte Herz‑Kreislauf‑Erkrankung zu Beginn.

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Beim Vergleich der beiden "Therapie‑Fortsetzer" und "Therapie‑Abbrecher" entdecken die Wissenschaftler ein Risiko‑Verhältnis von ca. 2,0 für die Kombination aus Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod. Die Mortalität lag bei den Abbrechern sogar bei fast fünf Mal der Fortsetzer.

Besonders stark ist der Effekt bei starkem Übergewicht. Dort zeigt sich ein noch klareres Bild: das Absetzen führt zu einem höheren Mortalitätsrisiko, wahrscheinlich weil das Gewichts‑ und Blutzucker‑Management gestört wird.

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Implikationen für Patienten und Ärzte

Die Untersuchung liefert kein Patent für ein "Gefahrspotenzial" einzelner Medikamente, sondern weist darauf hin, dass die schützende Wirkung einer kontinuierlichen GLP‑1‑Therapie zum Blut‑und Herz‑Gesundheitsschutz grundlegend ist. Patienten sollten die Entscheidung über das Absetzen nicht alleine treffen.

Der Fachkönnen und Ärzte werden dazu aufgerufen, gemeinsam mit dem Patienten die Gründe für ein eventuelles Absetzen zu klären und Alternativen zu besprechen. Ein abruptes Absetzen ohne ärztlichen Rat könnte die Schutzwirkung der Therapie zerstören.

Bekannte GLP‑1‑Wirkstoffe und weiterführende Forschung

Semaglutid, der in der Studie vertreten ist, gehört zu einer Klasse von GLP‑1‑Medikamenten, die neben der Blutzucker­regulation auch Gewichtsverlust fördern. Die Autoren wollen in Zukunft ergründen, ob das Absetzen eines Teils der schützenden Wirkung tatsächlich erfolgt oder ob die höhere Morbidität bei Abbrechern höchstwahrscheinlich auf andere Faktoren zurückzuführen ist.

Die Ergebnisse gelten ausschließlich für Menschen mit Typ‑2‑Diabetes und können nicht ohne Weiteres auf Patienten übertragen werden, die GLP‑1‑Medikamente ausschließlich für die Gewichtsreduktion nutzen. Dennoch liefern die Daten potentielle Hinweise auf die Bedeutung eines kontinuierlichen Einsatzes dieser Therapie bei entsprechenden Patientenpopulationen.

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Auswirkungen auf die klinische Praxis

Diabetologen und Kardiologen sollen vorsichtig sein, wenn Patienten nach einer notwendingen Nebenwirkung die Therapie ohne Aufsicht abbrechen. Die Studie fordert ein stärkeres Bewusstsein für die langfristigen Konsequenzen des Abbruchs von GLP‑1‑Medikamenten.

In der Praxis bedeutet dies, dass Ärzte Patienten prognostisch besser informieren und die Maßnahmen zur Verhütung von Herz‑ und Gefäßerkrankungen anpassen müssen, wenn sich ein Abbruch einschlägt. Festinstallierte Behandlungspläne sollten regelmäßig überprüft werden, um frühzeitig auf potenzielle Komplikationen reagieren zu können.