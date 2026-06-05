GLP-1-Medikamente könnten Brustkrebsrisiko senken

Eine US-Studie mit über 100.000 Frauen zeigt, dass GLP-1-Medikamente mit einem geringeren Brustkrebsrisiko verbunden sind. Der schützende Effekt blieb auch nach Berücksichtigung des Gewichts bestehen.

Wissenschaftler haben in einer großen US- Studie untersucht, ob GLP-1-Medikamente, die vor allem als Abnehmspritzen bekannt sind, einen Einfluss auf das Brustkrebs risiko haben. Die Ergebnisse deuten auf einen möglichen Schutz hin.

An der Studie nahmen 111.646 Frauen im Alter von 45 bis 80 Jahren teil, die übergewichtig oder adipös waren und zwischen 2022 und 2025 eine Brustuntersuchung absolvierten. Das Durchschnittsalter lag bei 61 Jahren. Von diesen Frauen hatten 15.264 vor der Untersuchung ein GLP-1-Medikament verschrieben bekommen, während 96.382 keine solche Behandlung dokumentiert hatten. Im Untersuchungszeitraum wurde bei 2.628 der Teilnehmerinnen Brustkrebs diagnostiziert, was einer Rate von etwa zwei Prozent entspricht.

In der Gruppe der GLP-1-Anwenderinnen waren knapp zwei von 100 betroffen, in der Vergleichsgruppe ohne GLP-1-Behandlung lag der Anteil bei rund 2,5 von 100 Frauen. Dieser Zusammenhang blieb auch dann bestehen, als die Forscherinnen und Forscher Faktoren wie Alter, Körpergewicht, Brustdichte, ethnische Herkunft und einen bestehenden Typ-2-Diabetes berücksichtigten. Besonders bemerkenswert: Der schützende Effekt zeigte sich unabhängig vom Gewichtsverlust, was darauf hindeutet, dass die Medikamente auch auf andere Weise wirken könnten.

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse handelt es sich bei der Studie um eine Beobachtungsstudie, die lediglich einen statistischen Zusammenhang aufzeigt, nicht aber eine ursächliche Wirkung beweist. Offen bleibt beispielsweise, wie lange die Frauen die Medikamente eingenommen hatten und in welchen Dosierungen. Weitere klinische Studien sind notwendig, um die potenzielle Schutzwirkung zu bestätigen und die zugrunde liegenden Mechanismen zu verstehen. Die Ergebnisse unterstreichen jedoch die Bedeutung der Gewichtsregulation und möglicherweise auch der GLP-1-Rezeptor-Agonisten bei der Prävention von Brustkrebs





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