GLP-1-Therapie Stopp: Herzinfarktrisiko bei Diabetes-Patienten steigt

Studie zeigt: Absetzen von GLP-1-Medikamenten verdoppelt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Experten warnen vor Therapieunterbrechung.

Die Einnahme von GLP-1-Rezeptoragonisten führt nachweislich zu einem signifikanten Gewichtsverlust und bietet Schutz vor schweren Erkrankungen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen. Doch eine internationale Forschungsgruppe hat nun festgestellt, dass viele Patienten nach dem Absetzen dieser Medikamente wieder an Gewicht zunehmen. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist das Risiko für gravierende kardiovaskuläre Ereignisse und sogar der Tod nach der Beendigung der Therapie deutlich erhöht.

Forschungsergebnisse aus Italien

Das Team um Antonio Ceriello vom Krankenhaus IRCCS in Mailand untersuchte gut 80.000 Menschen mit Typ-2-Diabetes in Italien. Alle Teilnehmer hatten keine bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein durchschnittliches Alter von knapp 65 Jahren. Etwa 60 Prozent der Studienteilnehmer hatten die Behandlung bereits abgebrochen. Aus beiden Gruppen wählte das Team jeweils knapp 29.000 Menschen aus, die gut miteinander vergleichbar waren.

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Doppeltes Risiko nach Therapieende

Das Absetzen der Medikamente in den drei bis vier Folgejahren ging mit einer Verdoppelung der Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder herzbedingten Tod einher. Die generelle Sterblichkeit war in dieser Gruppe sogar um den Faktor 4,8 erhöht. Auffällig war, dass Risikofaktoren wie Gewicht oder Blutzuckerwerte sich nicht so stark verschlechtert hatten, um dieses deutlich gestiegene Risiko allein erklären zu können.

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Expertenurteile zur Kausalität

Jochen Seufert, Leiter der Abteilung Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Freiburg, überrascht das Resultat nicht. Er betont, dass die Medikamente nur wirken, solange man sie nimmt, und danach die positiven Effekte verloren gehen. Robert Wagner vom Deutschen Diabetes-Zentrum sieht die Studie als Warnsignal, aber keinen Beweis, dass das Absetzen selbst die Ereignisse verursacht. Er weist darauf hin, dass eine Vergleichsgruppe ohne Therapie fehlt.

Nebenwirkungen und Behandlungsplan

Seufert beziffert den Anteil der Patienten, die die Therapie vorzeitig abbrechen, auf 30 bis 50 Prozent in den ersten sechs bis zwölf Monaten. Ursachen sind oft Unverträglichkeitsreaktionen im Magen-Darm-Bereich wie Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen. Daher sei es wichtig, dass ein erfahrener Facharzt die Therapie dauerhaft begleite und bei unzureichendem Ansprechen oder Nebenwirkungen einen gezielten Anpassungsplan erstellt.