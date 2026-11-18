GLS Group und Geopost (DPD) fusionieren ihre deutschen Paketgeschäfte zu einem Joint Venture. Die neue GLS-Marke zielt auf 25.000 Standorte und über 4 Milliarden Euro Umsatz ab.

Die GLS Group und das französische Mutterunternehmen Geopost haben am Mittwoch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens bekannt gegeben, das die Paketgeschäfte in Deutschland zusammenführt. Dieses strategische Joint Venture soll die Paketlogistik beider Marken in der Bundesrepublik bündeln, um eine höhere Servicequalität, Zuverlässigkeit und Resilienz im Wettbewerb zu gewährleisten. Beide Konzerne betonen, dass Verbraucher durch den Zusammenschluss von mehr Komfort, einer größeren Auswahl und erhöhter Flexibilität profitieren sollen.

Strukturelle Änderungen und Beteiligungsmodelle

Die operative Zusammenarbeit zwischen GLS und DPD in Deutschland läuft bereits seit Oktober 2024. Für das neue Gemeinschaftsunternehmen wurde eine klare Eigentumsstruktur festgelegt, bei der der GLS-Eigentümer künftig 80 Prozent an der neuen Firma halten wird. Der DPD-Eigentümer, also die Geopost, wird die verbleibenden 20 Prozent Anteile halten. Bis Ende 2030 soll das gemeinsame Netz aus Paketshops und Paketstationen auf voraussichtlich rund 25.000 Standorte in ganz Deutschland ausgebaut werden, um die logistische Reichweite signifikant zu erweitern.

Also read Logistik: Paketdienst GLS schließt sich mit Wettbewerber DPD zusammen

Umsatzziele und Investitionsvolumen

Das neu gegründete Unternehmen wird unter der bestehenden Marke GLS operieren, wobei die neue Firma auf einen prognostizierten Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro abzielt. Bei einer jährlichen Zustellmenge von 700 Millionen Paketen wird das Joint Venture mit rund 150 Standorten und etwa 15.000 Mitarbeitern rechnen. Um dieses Wachstum zu finanzieren und die Infrastruktur zu modernisieren, möchte das Unternehmen in den kommenden Jahren insgesamt 500 Millionen Euro investieren, wie die Konzerne mitteilten.

Positionen der Führungsebene

Karl Pfaff, der Chef der GLS Group, begründet die Gründung des Joint Ventures mit dem Ziel, einen klaren Mehrwert für Kunden zu schaffen. Er verweist auf ein breiteres Serviceangebot, ein effizienteres Netzwerk und schnellere Innovationsprozesse als zentrale Treiber des gemeinsamen Projekts. Dieser Fokus auf Effizienz und Innovation soll helfen, die wachsende Nachfrage nach Paketdiensten in Deutschland zu bedienen und gleichzeitig die operative Effizienz der bestehenden Strukturen zu steigern.

Advertisement

Marktanalyse und Wettbewerbssituation

Der deutsche Paketmarkt befindet sich aufgrund steigender Online-Bestellungen auf einem stetigen Wachstumskurs, ist jedoch auch durch hohe Investitionen in die Lieferinfrastruktur geprägt. Laut Angaben der Bundesnetzagentur hielt Marktführer DHL im Jahr 2024 einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent bei den Paketsendungsmengen in Deutschland. Der Anteil von Amazon wird im selben Zeitraum mit 15 bis 25 Prozent angegeben. Die verbleibenden Marktanteile verteilen sich auf Hermes, DPD, GLS und UPS, die jeweils in einer Spanne von 4 bis 15 Prozent liegen.

Hintergrund der Eigentumsverhältnisse

GLS Logistics hat ihren Sitz in Neuenstein in Hessen und gehört zur GLS Group, die ein Schwesterunternehmen der britischen Post Royal Mail ist. Eine Beteiligungsgesellschaft hält die Unternehmen, die dem tschechischen Investor Daniel Křetínský gehören. Dessen Firmenimperium umfasst zudem Beteiligungen am Großhändler Metro und am Energiekonzern TotalEnergies. DPD wiederum gehört bislang zur Geopost, deren Eigentümer die französische Post La Poste ist, während DPD Deutschland in Aschaffenburg in Bayern sitzt. Das Kürzel DPD geht ursprünglich auf "Deutscher Paketdienst" zurück, steht heute aber für "Dynamic Parcel Distribution".