Der SKL Glücksatlas 2026 zeigt sinkende Lebenszufriedenheit in Deutschland. Der Durchschnittswert fällt auf 7,11 Punkte. Ursachen sind Wirtschaftslage und Ungleichheit, während die Arbeitszufriedenheit stabil bleibt.

Der bundesweite Durchschnitt der Lebenszufriedenheit in Deutschland liegt derzeit bei 7,11 Punkten auf einer Skala von null bis zehn. Dieser Wert markiert eine leichte Abweichung vom vorherigen Jahr, wobei der allgemeine Durchschnitt im gesamten Bundesgebiet bei 7,00 Punkten notiert wird. Diese Entwicklung spiegelt eine Verschiebung der Glücksgefühle wider, bei der weniger Menschen extrem zufrieden sind, während die Mehrheit im mittleren Bereich verweilt. Die Staatliche Klassenlotterie (SKL) als Partner des Glücksatlas hat diese Daten aus einer umfassenden Befragung zusammengeführt.

Demografische Treiber der Zufriedenheit

Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Bremen verzeichnen eine höhere Zufriedenheit als es die objektiven Lebensbedingungen erwarten lassen. Im Gegensatz dazu klaffen in Niedersachsen, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern die Diskrepanzen zwischen hoher Lebensqualität und geringerer subjektiver Zufriedenheit auseinander. Gemeinsam ist vielen Regionen, dass die Bevölkerung vergleichsweise jung ist, mehr Kinder geboren werden und der Lebensstandard sowie die Gesundheitsversorgung gut sind. Dieser demografische und infrastrukturelle Hintergrund bildet die Basis für die unterschiedlichen Bewertungen in den verschiedenen Landesteilen.

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Methodik und Forschungsergebnisse

Die Grundlage des Berichts bilden zwölf repräsentative Befragungswellen des Instituts für Demoskopie Allensbach. Die Erhebung erstreckte sich über den Zeitraum von Juli 2025 bis Juni 2026, in dem insgesamt 12.461 Menschen in Deutschland befragt wurden. Zusätzlich wurden Daten aus einem Onlinepanel des Meinungsforschungsinstituts Ipsos für vertiefende Analysen herangezogen. Die Befragten bewerten ihr Leben selbstständig und gewichten dabei die Rollen von Arbeit, Familie und Freizeit. Ergänzend wird die objektive Lebensqualität anhand von Einkommen, Demografie, Umwelt und Sicherheit erfasst, um ein ganzheitliches Bild zu erstellen.

Sozialer Wandel und Ungleichheit

Es sei weniger entscheidend, dass der Anteil der Unzufriedenen leicht von acht auf neun Prozent gestiegen ist, heißt es im SKL Glücksatlas. Größere Auswirkungen habe, dass der Anteil der Hochzufriedenen von 48 auf 44 Prozent gesunken sei. Insgesamt seien die Deutschen nicht unzufriedener, das Glück verlagere sich aber zur Mitte hin. Der wissenschaftliche Leiter des Glücksatlas, Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg, stellt fest: Immer mehr Deutsche sind mit ihrem Leben mäßig zufrieden. Grund zur Sorge sei das neue Niveau nicht, doch die Kluft zwischen Arm und Reich wachse sichtbar.

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Wirtschaftslage und demografische Effekte

Die schlechte Wirtschaftslage drückt auf die Stimmung, allerdings nicht überall gleich. Vor allem Frauen gaben eine gesunkene Lebenszufriedenheit an. Junge Erwachsene zwischen 18 und 39 Jahren verloren signifikant an Zufriedenheit. Auch Arbeitslose, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Großfamilien und Alleinerziehende verlieren Punkte im Ranking. Paarhaushalte dagegen bleiben nahezu unberührt. Der Rückgang der Lebenszufriedenheit im Osten ist etwas größer als im Westen. Wirtschaftliche Unterschiede erklären immer weniger die sogenannte Glückslücke zwischen Ost und West. Vielmehr zeigen neuere Analysen, dass die Bevölkerungsstruktur, etwa das höhere Durchschnittsalter im Osten sowie unterschiedliche Lebenserfahrungen, stärker ins Gewicht fallen.

Berufliche und finanzielle Entwicklungen

Neben der allgemeinen Lebenszufriedenheit wird auch die Zufriedenheit mit der Arbeit, der Familie und dem Einkommen erfragt. Vor allem beim Geld wird deutlich: Die Zufriedenheit mit der finanziellen Lage sinkt erneut. Am stärksten betroffen sind junge Erwachsene zwischen acht und 24 Jahren. Im Osten ist der Rückgang bei der Einkommenszufriedenheit aller Befragten doppelt so hoch wie im Westen. Beeinflusst werde die Zufriedenheit mit dem Einkommen auch davon, wie man sein Einkommen im Vergleich zu anderen sieht. Weil Einkommen und Vermögen in den vergangenen Jahren ungleicher verteilt waren, drücke dies auf die Stimmung. Steigende Reallöhne federten den Rückgang allerdings etwas ab.

Die Zufriedenheit mit dem Familienleben erhole sich weiterhin nach dem Einbruch während der Corona-Zeit. Vom Niveau der 2010er Jahre, als die Zufriedenheit mit dem Familienleben knapp unter acht Punkten lag, sei sie allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Die Zufriedenheit mit dem Beruf sei in diesem Jahr nur minimal gesunken. Mit 7,37 Punkten erreichte sie den dritthöchsten Wert der letzten elf Jahre. Ein Grund ist das Homeoffice, das Flexibilität schaffe und Pendeln erspare. Ein Viertel bis ein Drittel der Beschäftigten arbeitet demnach mindestens einmal pro Woche von zu Hause. Außerdem arbeiten mehr Menschen in Teilzeit, machen weniger Überstunden und seien seltener krank. Noch besser stünde die Arbeitszufriedenheit wohl da, wenn nicht in manchen Branchen die Angst um den Job umginge und die Arbeitslosigkeit zuletzt gestiegen wäre.