Einmal drehen und mit etwas Glück richtig absahnen – das geht jetzt bei Amazon. Der Online-Händler hat sich für seine Kundschaft etwas Besonderes einfallen lassen: Wer am digitalen Glücksrad dreht, kann Einkaufsgutscheine ergattern.

Einmal drehen und mit etwas Glück richtig absahnen – das geht jetzt bei Amazon. Der Online-Händler hat sich für seine Kundschaft etwas Besonderes einfallen lassen: Wer am digitalen Glücksrad dreht, kann Einkaufsgutscheine ergattern.

Bei Amazon gibt es Fernseher, Kopfhörer und Bücher, aber auch Lebensmittel wie Pasta oder Kaffee und andere Dinge, die den Alltag etwas leichter machen.nennt der Online-Versand diese Produkte. Im Dezember bezahlt Amazon zehn Glückspilzen den Essentials-Einkauf. Es winken Gutscheine im Wert von 2.000 Euro. Wie man an den Gewinn kommt?

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Durch eine Teilnahme am neuen Glücksrad-Game, das zwischen dem 27. und dem 30. November bei Amazon läuft. Keine Frage, mit einem Budget von 2.000 Euro lässt sich der Warenkorb ordentlich voll machen. Kaffeebohnen, Spülmaschinen-Tabs, Toilettenpapier, leckere Getränke oder Snacks wie Schokolade, Nüsse und Chips – alles auf Kosten von Amazon, das entlastet die heimische Haushaltskasse spürbar.