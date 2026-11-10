Glühwein 2026: Preise bleiben auf fast allen Weihnachtsmärkten stabil

Glühwein wird 2026 auf den meisten Weihnachtsmärkten nicht teurer. Ein BILD-Check und eine Untersuchung von Coupon.de zeigen die aktuellen Preise.

Der Glühwein wird auf den Weihnachtsmärkten 2026 nicht teurer. Trotz gestiegener Kosten verlangen Händler in nahezu allen Städten nicht mehr Geld für eine Tasse des beliebten Wintergetränks als im vergangenen Jahr. Das zeigt ein großer BILD-Check zu den Glühwein -Preisen in der Advents- und Weihnachtszeit.

Für den Check wurden 20 Märkte in 16 Städten untersucht. Nur einer dieser Märkte nimmt in diesem Jahr mehr Geld für das Heißgetränk. Am teuersten ist der Glühwein laut BILD auf dem Münchner Christkindlmarkt, wo bis zu 7 Euro fällig werden.

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Glühwein-Preise im Vergleich der Jahre

Der Glühwein-Durchschnittspreis lag laut Bundesverband Wein, Sekt und Spirituosen (BWS) im Jahr 2023 bei 3,94 Euro. Im Jahr 2024 kostete er bereits 4,24 Euro, 2025 dann 4,54 Euro.

Für 2026 bleiben die Durchschnittspreise nahezu gleich. Eine Untersuchung von Coupon.de in 59 deutschen Städten ergab, dass der Glühwein im Schnitt nur um 1 Prozent auf 4,60 Euro gestiegen ist. Betreiber verweisen dabei unter anderem auf verteuerte Grundweine.

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Die Ausreißer nach oben sind laut BILD in der Regel hochwertigere Winzerweine oder Spezialitäten wie Heidelbeer-Glühwein. Der Grundpreis des klassischen Glühweins steigt demnach also deutlich seltener als der Preis für besondere Sorten.

Warum Standgebühren und Personal den Endpreis prägen

Der Endpreis hängt nach Angaben von Dr. Alexander Tacer vom BWS nicht allein vom Glühwein selbst ab. Tacer sagte gegenüber BILD, dass zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle spielen.

Zu den wichtigsten Kostenblöcken zählen laut Tacer Personal- und Energiekosten, Standgebühren, Transport und Lagerung. Die Standgebühren unterscheiden sich nach seinen Worten je nach Standort erheblich.

Auch Dekoration, Sicherheit und Infrastruktur kosten die Veranstalter und Betreiber Geld. Dass diese Ausgaben nicht überall vollständig auf den Glühwein umgelegt werden, erklärt laut Untersuchung einen Teil der stabilen Preise.

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Kölner Weihnachtsmärkte halten den Preis bei 5 Euro

Auf mehreren großen Kölner Weihnachtsmärkten bleibt der Glühwein-Preis auch 2026 bei 5 Euro. Auf dem Weihnachtsmarkt am Dom gilt dieser Preis bereits seit 2024.

Auch in Brandenburg an der Havel setzt der Veranstalter bewusst auf Zurückhaltung. Nach Angaben des Gewerbevereins sollen die Glühwein-Preise nicht weiter steigen.

Für Besucher bedeutet das: Wer 2026 einen Glühwein trinken möchte, muss im Durchschnitt nicht mehr zahlen als im Vorjahr. Eine Ausnahme bilden vor allem Märkte mit höherwertigen Weinen oder Spezialitäten sowie Standorte mit hohen Standgebühren.