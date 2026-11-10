Glühwein 2026: Preise bleiben in nahezu allen Städten stabil

Glühwein wird 2026 in nahezu allen Städten nicht teurer als im Vorjahr. Ein BILD-Check, eine Untersuchung von Coupon.de und Angaben des BWS zeigen die Preisentwicklung.

Gute Nachrichten für alle Advents-Fans: Der Glühwein wird im Jahr 2026 an den meisten Orten nicht teurer. Trotz gestiegener Kosten verlangen Händler in nahezu allen Städten nicht mehr Geld für eine Tasse des beliebten Wintergetränks als im vergangenen Jahr.

Ein großer BILD-Check zeigt, wo der Glühwein wie viel kostet und warum die Preise überraschend stabil bleiben. Untersucht wurden 20 Märkte in 16 Städten. Nur einer dieser Märkte nimmt in diesem Jahr mehr Geld für das Heißgetränk.

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Glühwein Preise: Durchschnitt bleibt 2026 nahezu gleich

Im Durchschnitt bleibt der Glühwein im Jahr 2026 nahezu so teuer wie im Vorjahr. Das ist nach einer Phase deutlicher Preissteigerungen in den Jahren zuvor eine spürbare Veränderung.

Laut dem Bundesverband Wein, Sekt und Spirituosen (BWS) kostete der Glühwein im Jahr 2023 durchschnittlich noch 3,94 Euro. Im Jahr 2024 lag der Durchschnittspreis bei 4,24 Euro, 2025 bei 4,54 Euro.

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Eine Untersuchung von Coupon.de in 59 deutschen Städten kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Dort stiegen die Glühwein-Preise im Schnitt nur um 1 Prozent auf 4,60 Euro.

Münchner Christkindlmarkt als teuerster Standort

Am teuersten ist der Glühwein auf dem Münchner Christkindlmarkt, wo bis zu 7 Euro fällig werden. Damit liegt dieser Markt deutlich über dem Durchschnitt der untersuchten Angebote.

Die Ausreißer nach oben sind laut BILD in der Regel die hochwertigeren Winzerweine oder Spezialitäten wie Heidelbeer-Glühwein. Bei diesen Varianten schlägt sich der höhere Aufwand im Preis nieder.

Betreiber verweisen bei ihren Preisen unter anderem auf verteuerte Grundweine. Diesen Hinweis nennen sie als einen der Gründe, warum der Preis im Einzelfall steigt.

Kostenfaktoren hinter den Endpreisen erklärt

Der BWS-Experte Dr. Alexander Tacer erklärte gegenüber BILD, dass für die Endpreise neben dem Glühwein selbst zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle spielen. Die Preisbildung auf dem Markt ist damit mehrschichtig.

Dazu zählen laut Tacer hauptsächlich Personal- und Energiekosten, Standgebühren, Transport und Lagerung. Diese Posten fallen für jeden Betreiber an, unabhängig davon, welche Getränke er ausschenkt.

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Allein die Standgebühren unterscheiden sich je nach Standort erheblich, so Tacer. Zudem gehen auch Dekoration, Sicherheit sowie Infrastruktur ins Geld.

Kölner Weihnachtsmärkte halten Preis bei 5 Euro

Auf mehreren großen Kölner Weihnachtsmärkten bleibt der Glühwein im Jahr 2026 bei 5 Euro pro Tasse. Die Veranstalter geben die gestiegenen Kosten in diesem Jahr also nicht überall an die Kundschaft weiter.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Dom gilt dieser Preis bereits seit 2024. Damit ist der Glühwein dort seit zwei Jahren zum gleichen Betrag erhältlich.

In Brandenburg an der Havel setzt der Veranstalter bewusst auf Zurückhaltung. Nach Angaben des Gewerbevereins sollen die Glühwein-Preise nicht weiter steigen.

Die Spanne reicht damit vom Preis von 5 Euro in Köln bis zu 7 Euro auf dem Münchner Christkindlmarkt. Wer den Glühwein auf einem bestimmten Markt trinken möchte, sollte deshalb die Preise vor Ort vergleichen.