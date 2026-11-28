Ganz ohne Anstehen und ohne Minusgrade: Mit ein paar einfachen Zutaten holst du dir die Weihnachtsmarkt-Klassiker direkt in die heimische Küche. Egal ob deftig, süß oder wärmend.

- Ganz ohne Anstehen und ohne Minusgrade: Mit ein paar einfachen Zutaten holst du dir die Weihnachtsmarkt-Klassiker direkt in die heimische Küche. Egal ob deftig, süß oder wärmend.

Der Duft von gebrannten Mandeln, würzigem Glühwein und herzhaften Pfannengerichten weht durch die Buden - Weihnachtsmärkte verbreiten in diesen Tagen wieder ihre ganz. Doch musst du dich für den Genuss nicht unbedingt ins Gedränge stürzen: Zahlreiche Klassiker lassen sich ganz einfach und überraschend günstig in der eigenen Küche nachmachen. Wir zeigen dir, wie du die beliebtesten Leckereien nach Hause holen - von deftigen Schmorgerichten bis zur süßen Nachspeise.

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Und auch für wärmende Drinks ist gesorgt:in aromatischer Soße, dazu ein cremiger Knoblauch-Dip – kaum ein Weihnachtsmarkt kommt ohne diesen Klassiker aus. Und das Beste: Zuhause gelingt die Pfanne nicht nur frischer,ist wohl das A und O auf jedem Weihnachtsmarkt, lässt sich aber hervorragend auch selbst ansetzen. Wärmt, schmeckt und ist günstiger als fertig gekauft:ist ein echter Fitmacher, wenn dir Glühwein und Co. zu schwer sind.