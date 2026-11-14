Glühwein-Preise und Besucherzahlen auf Brandenburgs Weihnachtsmärkten 2025

Preise für Glühwein auf Brandenburgs Weihnachtsmärkten steigen leicht auf bis zu 5,50 Euro. Potsdam und Brandenburg an der Havel erwarten mehr Gäste, Cottbus rechnet mit einem Rückgang.

Die Vorfreude auf die Winterzeit ist in Brandenburg bereits greifbar, während die finanziellen Erwartungen der Besucher differenzierter ausfallen. Auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten in der Region beginnen die Preise für einen Becher Glühwein bereits bei 3,50 Euro, reichen in anderen Lagen jedoch bis zu 5,50 Euro. Diese Spanne zeigt deutlich, wie sich die Kostenstruktur je nach Standort und Anbieter unterscheidet, wobei Frankfurt (Oder), Eberswalde, Cottbus und Brandenburg an der Havel als zentrale Schauplätze der diesjährigen Saison genannt werden.

Preisstrukturen und Öffnungszeiten der Märkte

Die ersten kleineren Weihnachts- und Adventsmärkte in Brandenburg öffnen bereits am Samstag, dem 14. November, ihre Tore. Ein frühes Beispiel ist dabei der Markt im Spreewald in Lübben, der als Startsignal für die Adventszeit dient. Die größeren städtischen Veranstaltungen, zu denen der renommierte "Potsdamer Weihnachtszauber" zählt, starten hingegen etwas später am 23. November. Dieser zeitliche Versatz ermöglicht es den Organisatoren, die Vorbereitungen unter realistischeren Bedingungen zu finalisieren.

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Die Kosten für den klassischen Wintertrunk variieren erheblich. Im Osten und Norden der Region liegt der Preis für Glühwein am günstigsten. Das Stadtmarketing Frankfurt (Oder) prognostiziert einen Preis von etwa 3,50 Euro pro Becher. In Eberswalde fallen für 0,2 Liter je nach Angebot zwischen 3,50 und 5,50 Euro an. Besonders teuer können Bio-Varianten oder hausgemische Getränke sein, die oft einen Aufpreis rechtfertigen. Trotz dieser Preisdifferenzen bleiben die Standgebühren für die Händler in den meisten Städten unverändert, was Planungsicherheit bietet.

Erwartete Besucherzahlen und wirtschaftliche Prognosen

Die Stimmung unter den Organisatoren und Stadtmarketing-Vertretern ist nicht einheitlich, da die Prognosen für die Besucherzahlen stark schwanken. In Potsdam rechnet der Veranstalter des "Potsdamer Weihnachtszaubers" nach positiven Umfragen mit einem Anstieg sowohl der Gäste als auch der Aussteller. Konkrete Preise für Speisen und Getränke wurden hier nicht genannt, da diese individuell variieren. Die Stadt erwartet eine positive Entwicklung, da die Standgebühren stabil gehalten werden können und die Infrastruktur gut genutzt wird.

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Im Gegensatz dazu zeigt sich in Cottbus eine vorsichtigere Bilanz. Die Organisatoren des "Weihnachtsmarkts der 1000 Sterne" rechnen mit zwischen 400.000 und 450.000 Besuchern. Im Vorjahr waren es nach offiziellen Angaben rund 500.000 Menschen. Diese zurückhaltende Prognose begründen die Verantwortlichen mit allgemeinen Besucherrückgängen bei anderen Großveranstaltungen in der Region. Rund 90 Aussteller sind wieder auf dem Markt vertreten, was einer vergleichbaren Zahl wie im vergangenen Jahr entspricht. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben stabil, wobei die Standgebühren für Händler weitgehend unverändert bleiben, für Gastronomen jedoch leicht erhöht wurden.

Auch in Brandenburg an der Havel blickt der Gewerbeverein optimistisch in die Zukunft. Mit etwa zehn Prozent mehr Gästen als im Vorjahr wird gerechnet, nachdem im Jahr 2025 rund 150.000 Menschen den Markt besuchten. Die Preise liegen hier bei etwa 4,50 Euro für eine Tasse Glühwein, wobei es an einzelnen Ständen möglicherweise günstiger ist. Für eine Bratwurst werden rund 4,50 Euro erwartet, gebrannte Mandeln kosten etwa 4 Euro. Diese Preisgestaltung soll die Attraktivität des Marktes auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten erhalten.

Programmierte Highlights und Sicherheitskonzepte

Das Programm der Märkte wurde sorgfältig zusammengestellt, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. In Potsdam wird eine dritte Bühne für Kinder eingerichtet, die mit Taschenlampenkonzerten und interaktiven Märchenvorführungen aufwartet. An den Wochenenden kommt zusätzlich eine Kunsthandwerkergasse hinzu, die das traditionelle Angebot erweitert. In Eberswalde stehen Ritterspiele für Kinder auf dem Programm, zudem ist ein eigener Seniorentag vorgesehen, der generationenübergreifende Begegnungen fördern soll.

Weitere besondere Events finden im Spreewald und in Frankfurt (Oder) statt. Am 12. und 13. Dezember laden Theater-Kahnfahrten in Lübbenau ein, während am 12. Dezember in Burg das Event "Advent auf den Höfen" stattfindet. In Frankfurt (Oder) endet die "cityWEIHNACHT" am 20. Dezember mit einer spektakulären Lasershow, die den Abschluss der Saison bildet. In Schwedt bietet der Martinsmarkt am 21. November rund 50 Aussteller mit Kunsthandwerk und Spezialitäten. Neu im Sortiment einiger Märkte sind auch ungarische Spezialitäten und Corn Dogs, die das gastronomische Angebot diversifizieren.

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Sicherheit bleibt ein zentrales Thema für die Organisatoren und die Polizei. In Potsdam steigen die Sicherheitskosten jährlich an, was eine Anpassung der Budgets erfordert. In Cottbus soll das mit Polizei und Stadt abgestimmte Sicherheitskonzept weitgehend dem des Vorjahres entsprechen. Auch in Brandenburg an der Havel und Eberswalde bleiben die Sicherheitsmaßnahmen unverändert, was auf bewährte Strukturen hinweist. In Frankfurt (Oder) haben sich die Sicherheitskosten im Vergleich zum letzten Jahr kaum verändert. Die Markthütten in Cottbus erhalten zudem neue Beleuchtung und Rollläden, um den Schutz der Waren und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.