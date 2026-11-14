Ergebnisse der DPA-Umfrage: Glühwein in Berlin kostet bis zu 6 Euro. Brandenburg bleibt günstiger ab 3,50 Euro. Alle aktuellen Preise der großen Märkte.

Die Kosten für den klassischen Wintergenuss werden auch in der kommenden Saison an den Ständen der Hauptstadt und des Umlands deutlich spürbar. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Veranstaltern der größten Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg hat die erwarteten Preisrange für eine Tasse Glühwein auf den Markt gebracht. Die Spanne in Berlin liegt voraussichtlich zwischen vier und sechs Euro, wobei viele etablierte Plätze an den Niveaus des Vorjahres festhalten. In den Märkten Brandenburg s sind mit preisen zwischen drei Eurofünfzig und fünf Eurofünfzig hingegen etwas günstigere Alternativen zu erwarten, was den Grenzregionen einen leichten finanziellen Vorteil beschert.

Kostenstruktur auf Berliner Marktflächen

Die Preisgestaltung auf den verschiedenen Berliner Märkten zeigt eine klare Differenzierung nach Lage und Ausrichtung. Seit dem Donnerstag läuft der historische Markt auf dem RAW-Gelände, wo eine Tasse roter Glühwein bereits jetzt für vier Euro erhältlich ist. Für spezielle Sorten wie Kirsch-, Heidelbeer- oder weißen Glühwein liegen die Preise bei fünf Euro, während Fruchtpunsch mit drei Euro besonders preiswert bleibt. Der Veranstalter betont, dass man bewusst an den Preisen des vergangenen Jahres festhält, um die Erreichbarkeit für das Publikum zu sichern.

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Ein weiterer bekannter Anlaufpunkt ist der traditionelle Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche nahe dem Ku'damm, der seinen Betrieb am Freitag eröffnet und damit deutlich früher als in früheren Jahren beginnt. Hier müssen Besucher für Glühwein mit fünf bis sechs Euro rechnen. Eine Sprecherin bestätigte, dass sich an den Preisen kaum etwas ändern wird. Auf dem Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz kostet das Heißgetränk laut Aussage einer Sprecherin genau wie im Vorjahr fünf Euro. Ebenso verhält es sich am Alexanderplatz, wo die Veranstalter keine Preiserhöhungen ankündigen. Dort kostet ein normaler Glühwein fünf Euro, während Kinderpunsch mit vier Eurofünfzig etwas günstiger ausfällt.

Auf dem Gelände der Christmas Avenue am Nollendorfplatz wurden die Preise zwar leicht angepasst. Hier kosten Glühwein und Kinderpunsch jeweils fünf Eurofünfzig. Der Veranstalter führt diese Erhöhung von zwanzig Cent auf zusätzliche Auflagen des Bezirks sowie auf deutlich gestiegene Kosten für Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen zurück. Auch am Gendarmenmarkt gibt es leichte Preisanpassungen. Während der rote Glühwein weiterhin fünf Euro kostet, steigen die Preise für weißen und Heidelbeerglühwein um fünfzig Cent auf jeweils sechs Euro. Im Westen Berlins ist der Weihnachtsmarkt in Spandau mit Preisen ab vier Eurofünfzig für Glühwein, sowie drei Eurofünfzig für Kinderpunsch und Kakao, vertreten. Die Veranstalter in Spandau betonen, dass sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert haben.

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Potsdam und Umland als günstige Alternativen

In Potsdam und den umliegenden Städten des Landes Brandenburg starten die großen Weihnachtsmärkte erst am zwanzigsten November. Der "Potsdamer Weihnachtszauber" plant nach positiven Besucherbefragungen mit mehr Gästen und Ausstellern. Konkrete Preise für Essen und Trinken wurden nicht genannt, da diese stark variieren, jedoch bleiben die Standgebieten unverändert. Die Stadt Frankfurt (Oder) im Osten sieht mit dem Stadtmarketing einen Glühweinpreis von etwa drei Eurofünfzig vor. In Eberswalde kostet ein halber Liter Glühwein je nach Angebot zwischen drei Eurofünfzig und fünf Eurofünfzig. Bio-Sorten und hausgemachte Varianten sind dabei teurer. Die Anzahl der Stände in Eberswalde bleibt mit dreißig zwei unverändert.

Die Stadt erwartet zwischen fünfzehntausend und achtzehntausend Gäste, was einem leichten Rückgang im Vergleich zu den sechzehntausend Besuchern im Vorjahr entspricht. In Cottbus startet der "Weihnachtsmarkt der tausend Sterne" mit einer erwarteten Besucherzahl von vierhunderttausend bis vierhundertfünfzigtausend Personen. Im Vorjahr waren es nach Angaben der Organisatoren rund fünfzehntausend Besucher mehr. Der Grund für diese zurückhaltendere Prognose sind allgemeine Besucherrückgänge bei anderen Veranstaltungen. Dort kostet eine Tasse Glühwein zwischen vier und vier Eurofünfzig, während eine Bratwurst etwa fünf Euro kostet. Die Standgebühren bleiben für Händler weitgehend gleich, wurden für Gastronomen jedoch leicht erhöht. Neue Beleuchtung und Rollladen sind für die Markthütten geplant.

Starttermine und weitere kulinarische Angebote

Die Öffnungstermine variieren deutlich zwischen den Regionen. Während Berliner Märkte wie der am Schloss Charlottenburg am zwanzigsten November öffnen, warten Besucher in Brandenburg teils noch einen Tag länger. Kleine Märkte im Spreewald, etwa in Lübben, starten bereits am Samstag, dem vierzehnten November. Die großen Märkte in Städten wie Potsdam beginnen am zwanzigsten November. Am Schloss Charlottenburg bleibt der Preis für normalen Glühwein nach Angaben des Veranstalters ebenfalls stabil bei fünf Euro, auch wenn man sich über die Preise anderer Anbieter nicht im Klaren ist.

In Brandenburg an der Havel zeigt sich der Gewerbeverein optimistisch und rechnet mit zehn Prozent mehr Gästen als im Vorjahr, als rund einhundertfünfzigtausend Menschen den Markt besuchten. Dort soll der Glühwein vier Eurofünfzig kosten, an einzelnen Ständen möglicherweise weniger. Für eine Bratwurst werden etwa vier Eurofünfzig und für gebrannte Mandeln rund vier Euro fällig. Neu im Sortiment sind ungarische Spezialitäten und Corn Dogs, was das kulinarische Spektrum erweitert. Diese Mischung aus traditionellen Preisen und neuen kulinarischen Angeboten soll die Attraktivität der Märkte in der kalten Jahreszeit sicherstellen.