Kleine Körner, gesunde Wirkung: Die Pseudogetreide Amarant, Buchweizen und Quinoa sind glutenfrei, reich an Eiweiß, Mineral- und Ballaststoffen - und können deshalb eine gesunde Ernährung bereichern.

Als Pseudogetreide werden die Samen von Pflanzen bezeichnet, die nicht zur Familie der Süßgräser gehören, aber in der Küche wie echtes Getreide verwendet werden können.oder Gluten-Unverträglichkeit darstellen.

Achtung: Verarbeitete Produkte wie zum Beispiel Backwaren können Gluten enthalten, wenn das Pseudogetreide mit glutenhaltigen Zutaten gemischt wird oder aus kontaminierten Produktionsstätten stammt. Auf glutenfreie Ernährung angewiesene Menschen sollten daher unbedingt die genaue Kennzeichnung auf der Verpackung beachten.und wichtige Mineralstoffe enthalten. Wichtig: Die Pseudogetreide enthalten Bitterstoffe , die die Darmschleimhaut reizen und die Aufnahme von Mineralstoffen beeinträchtigen können. Sie sollten daher vor der Zubereitung gründlich gewaschen und nicht roh verzehrt werden.

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Amarant gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt und ist reich an wertvollen Nährstoffen. Botanisch gehört es zur Familie der Fuchsschwanzgewächse und ist somit verwandt mit. Das auch als"Gold der Anden" bezeichnete Amarant hat seine Ursprünge in Südamerika, wo es von Azteken und Inkas als Grundnahrungsmittel und Kraftspender verehrt wurde. Amarant ist roh, gepufft wie Popcorn, als Mehl oder in Form von Flocken im Handel erhältlich.